Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu a discutat la DC News despre măsurile luate de către această instituție în ceea ce privește tendința de ținere în ”captivitate” a clienților de către unii furnizori de energie.

În acest sens, jurnalistul Val Vâlcu a inițiat discuția declarând: ”Mare parte a publicului așteaptă o soluție de la Consiliul Concurenței pentru că anumite companii fac un abuz de poziție dominantă”.

”Avem soluții și pe zona asta am intervenit anul trecut, avem și în momentul de față investigații deci, acolo unde o companie mare vrea să își țină captivi clienții și să îi oblige să ia servicii mai scumpe decât le-ar putea găsi la alte companii de pe piață, acolo am aplicat sancțiuni. Toate companiile de gaze au fost sancționate: Eon, Engie și Premier Energy, deci principalele companii care au rețele de gaze în țară. Suspectăm comportamente similare la CEZ și la Electrica. Vom fi foarte atenți să nu fie împiedicată concurența prin legarea de glie a clienților”, a declarat președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu.

Deși nu intră în competența Consiliului Concurenței, președintele acestei instituții a ținut să facă următoarele observații asupra prețului energiei electrice și modul în care acesta a ajuns să fie stabilit pe piață, și anume în funcție de prețul gazului.

”Problema e că prețurile sunt mari. Deci cât timp va ține acest război și sancțiunile UE împotriva Rusiei, prețurile la gaze vor rămâne mari și prețurile la gaze în momentul de față, e o premieră, au ajuns să determine și prețurile la electricitate. De obicei prețurile la electricitate era determinat de prețul cărbunelui. Acum energia electrică generată prin gaz a devenit cea mai scumpă și ea dă tonul în piață. Însă soluțiile sunt cele cu care a venit Guvernul, nu vom avea de unde găsi alte soluții”, a concluzionat președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu.

Șeful Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, arată de ce durează atât de mult să se finalizeze o anchetă a Consiliului Concurenței.

”Când nu ai dovadă de comunicare între companii (suspectate de încălcări ale legislației concurenței n.r.) este mai complicat. Nu este imposibil, dar e mai complicat.”, spune Chirițoiu.

Acesta a dat ca exemplu ancheta desfășurată acum mai mulți ani, care a vizat piața petrolieră, atunci când companiile care au încălcat regulile concurențiale au fost sancționate pe baza unor dovezi foarte clare.

”Când am sancționat firmele petroliere, noi am avut noroc. Atunci a fost cea mai mare amendă din istoria României - 220 de milioane de euro, am câștigat-o în instanță. Atunci am găsit comunicarea între ei. Au avut ședință în Asociația Petroliștilor și au decis să scoată (de la comercializare n.r.) un anumit sortiment. Atunci am avut dovada unei comunicări. Altfel, este mult mai dificil”, explică șeful Consiliului Concurenței.

”E similar cu Procuratura”

”Investigațiile merg lent. Asta-i natura activității - nu poți să sancționezi ceva (fără constatare n.r.). Noi suntem similari cu Procuratura - înainte de a te sancționa, trebuie să fi greșit. Deci, trebuie să faci o greșeală, eu să o descopăr, să mă asigur că am dovezi că ai încălcat legea și apoi să aplicăm sancțiunea”, explică șeful Consiliului Concurenței.

Bogdan Chirițoiu explică și modalitatea în care se desfășoară investigațiile Consiliului Concurenței.

