Mașini răsturnate pe șosele în această dimineață. O persoană a murit

O autoutilitară și un camion s-au răsturnat, miercuri dimineață, pe șoselele din țară.

O autoutilitară a lovit glisiera mediană și s-a răsturnat pe carosabil miercuri dimineață, blocând deplasarea pe ambele benzi pe sensul București – Pitești al Autostrăzii A1, la kilometrul 76, în zona localității Ionești, județul Dâmbovița.

În urma accidentului, conducătorul auto a decedat. Traficul a fost restricționat și pe a doua bandă pe sensul opus, fiind dirijat pe banda de urgență pe sensul către Pitești.

Centrul Infotrafic anunță, de asemenea, că astăzi, până la ora 18:00, circulația va fi restricționată pe prima bandă pe Autostrada A1 pe sensul Pitești - București, între kilometri 50+500 metri – 51+500 metri, pentru efectuarea unor lucrări de asfaltare.

Camion încărcat cu tone de bere, răsturnat în Botoșani

Totodată, un camion s-a răsturnat pe partea carosabilă miercuri dimineață, pe drumul național DN 28 B, care face legătura între municipiul Botoșani și orașul Hârlău.

Autotrenul era încărcat cu 24 de tone de bere.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit pe DN 28B Botoșani - Flămânzi, în afara localității Copălău, județul Botoșani, după ce un autotren s-a răsturnat pe suprafața de rulare. La fața locului se va deplasa un utilaj pentru repunerea pe roți și tractarea ansamblului rutier”, precizează Poliția Română.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani susțin că șoferul camionului a fost ușor rănit, însă a refuzat transportul la spital.

„La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, dar și o ambulanță și o ambulanță SMURD, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Copălău. Aceștia au constat faptul că nu erau persoane încarcerate. Șoferul autoturismului a primit îngrijiri medicale la fața locului, dar a refuzat transportat la spital”, au precizat oficialii ISU, scrie Agerpres.

