Marvel nu mai lansează benzi desenate în Rusia. Un film Marvel fusese interzis de curând la Moscova

Editura Marvel suspendă eliberarea de licențe pentru lansarea benzilor sale către partenerii ruși, informează GeekCity.

Potrivit sursei citate, gigantul mondial a trimis scrisori către editurile ruse prin care anunță că Marvel interzice vânzarea benzilor desenate. Decizia va intra în vigoare în această vară.

„Din punctul de vedere al retailului, pot spune că aceasta va fi o lovitură puternică pentru piață, tangibilă, dar, desigur, nu fatală. Aceasta este, desigur, o lovitură devastatoare,” explică Ivan Cherniavski, coproprietar al magazinului de benzi desenate „Ciuk i Ghek”, citat de B1.

Marvel Comics este cunoscut publicul larg pentru benzile desenate despre „X-Men”, „Avengers”, „Guardians of the Galaxy”, „Defenders”, „Eternals”, „Spider-Man”, „Wolverine”, „Iron Man”, „Captain America”, Thor”, „Hulk”, „Deadpool”, „Daredevil”, „Punisher”, „Doctor Strange”, „Black Panther”, „Ant-Man and the Wasp”, „Venom”, „Ghost Rider”, „Blade”, „Black Widow”, „Jessica Jones”.

ETERNALS, interzis în Rusia

Totul din cauza personajului Phastos, interpretat de Bryon Tyree Henry. Acesta este prezentat în film ca fiind căsătorit cu un alt bărbat, cei doi fiind şi părinţii unui băieţel.

De altfel, în una dintre scene cei doi apar sărutându-se, iar din acest motiv Eternals a primit evaluarea 18+. Interdicţia din Rusia se bazează pe "legea împotriva propagandey gay", promulgată în 2013. Conform legii, Guvernul rus vrea "să protejeze copiii împotriva informaţiilor care promovează negarea valorilor familiale tradiţionale", scrie Adevărul.

Eternals nu va avea doar un personaj LGBT, ci şi un personaj surd. Este vorba despre Makkari, interpretat de Lauren Ridloff.

„Eternals” este regizat de Chloé Zhao, care câştigat Oscarul pentru cel mai bun film în 2021 cu Nomadland.

Acţiunea filmului are loc după evenimentele din Avengers: Endgame. Eroii reprezintă o rasă străveche legată de Celestiali, care trăiesc ascunşi între oameni de 7.000 de ani. Eternals se lansează pe 5 noiembrie 2021 şi este al 26-lea film din universul cinematografic Marvel.

Kit Harrington, care va juca în Eternals, a vorbit despre dependenţa de alcool

„Ajungem într-un punct în care avem impresia să suntem o persoană rea, când ne simţim atât de ruşinaţi. Avem impresia că nu există ieşire, că aşa e corect să fim", a explicat Kit Harington. "Iar prin trezire îşi spui: "Pot să mă schimb".

Actorul, care a luat o pauză de un an în carieră după finalul serialului "Game of Thrones", a vorbit şi despre depresie, mărturisind că s-a gândit la ce este mai rău. "Da, bineînţeles", a fost răspunsul al întrebarea dacă a avut gânduri de sinucidere. CITEŞTE MAI MULTE AICI

