Mărturia tulburătoare a unui tată care și-a salvat copilul din blocul explodat: Eram la două minute de bloc și a sărit în aer

Unul dintre locatarii blocului unde s-a produs deflagrația a povestit momentele de groază prin care a trecut.

Bărbatul se afla la doar două minute distanță de locuință în momentul exploziei, în timp ce unul dintre copiii săi era în apartament. Acesta a mărturisit că a plecat de la locul de muncă tocmai pentru că era îngrijorat de situația din bloc, unde spune că mirosea „până la etajul 7, în casă, în bucătărie la oameni”.

El a reușit să-și liniștească fiul prin telefon, după explozie, îndrumându-l să iasă în siguranță pe o altă scară a blocului.

Fiul bărbatului, în stare de șoc

Copilul bărbatului a fost în stare de șoc și nu a putut povesti ce s-a întâmplat, în timp ce soția sa se afla la serviciu, iar celălalt fiu era la școală. „Mai aveam două minute și ajungeam să-mi scot băiatul din casă. Nu am putut să stau la muncă tocmai din cauza asta. Știam că nu-i în regulă, de ce miroase (n.r. a gaz). Măcar să ajung, să-mi scot băiatul. Să vină și cei de la Distrigaz. că făcusem o sesizare... dar când am ajuns la două minute de bloc a sărit în aer!

Am reușit să calmez băiatul prin telefon, să urce pe terasa blocului, să se ducă pe celălalt bloc și să poată coborî pe scara cealaltă. Era în casă băiatul. N-a putut să povestească nimic prin ce a trecut. E greu să povestești așa ceva. Soția era la muncă, iar celălalt copil era la școală”, a mărturisit bărbatul, potrivit Digi24.