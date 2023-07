Marii cumpărători de cereale din Orientul Mijlociu și Africa de Nord nu s-au panicat după închiderea coridorului din Marea Neagră

Marii importatori de cereale din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord au reacţionat în mod calm la închiderea coridorului care permitea exporturile din porturile ucrainene de la Marea Neagră, au dezvăluit joi traderi europeni de materii prime consultaţi de Reuters.



"De data asta nu au fost achiziţii de panică în rândul importatorilor, aşa cum am văzut anul trecut când preţurile au explodat după invazia rusească din Ucraina. Cumpărătorii vor să mai aştepte câteva zile pentru a analiza situaţia, nimeni nu pare să intre în panică", a spus un trader european de cereale.



Mari livrări de cereale, în special de grâu, din Rusia şi ale altor producători din zona Mării Negre, cum este România, fac să existe stocuri ce pot fi cumpărate chiar în momentul în care se derulează recoltatul în Uniunea Europeană, deci cumpărătorii au la dispoziţie o ofertă consistentă, subliniază traderii. În mod normal, cererea internaţională de import de cereale este evidenţiată de noile licitaţii lansate de importatori.

Însă săptămâna aceasta nu au fost lansate noi mari licitaţii de către cumpărători importanţi din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord.



"Din câte văd, nu există o coadă de cumpărători. Importatorii nu au bani şi oricum nu erau dependenţi de livrările ucrainene pe mare", a spus un alt trader. Potrivit traderilor, livrările via coridorul maritim ucrainean au fost mici în ultimele luni, în multe zile din ultimele săptămâni fiind înregistrate doar una sau două nave. În schimb, importatorii au început deja să se reorienteze spre livrările de cereale ucrainene efectuate via porturile din România şi Bulgaria sau via livrările pe Dunăre spre porturile din vestul UE.



"Sunt estimări că Ucraina poate exporta peste un milion de tone de cereale pe lună prin intermediul rutelor din UE. Unele estimări depăşesc două milioane de tone, acestea sunt volume mari", spune un trader.



"Rusia aruncă foarte mult grâu pe piaţa mondială şi în câteva săptămâni vor apărea noile revolte din UE, din partea unor ţări precum Franţa şi Germania, ceea ce înseamnă că cumpărătorii vor avea de unde alege. Nu văd nicio criză de aprovizionare", a spus un alt trader.



La bursa de la Chicago, cotaţiile la grâu au crescut miercuri cu 8,5% dar cu toate acestea preţul grâului este la jumătate faţă de nivelul record de 13,63 dolari per bushel atins în luna martie a anului trecut.

