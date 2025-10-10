María Corina Machado a câștigat Premiul Nobel pentru Pace. Donald Trump considera că-l merită el

Președintele SUA, Donald Trump, considera că merită Premiul Nobel pentru Pace, dar și-a exprimat scepticismul: ”Nu, nu voi primi Premiul Nobel pentru Pace, indiferent ce aș face”.

Speranțele sale s-au spulberat încă din momentul în care s-a anunțat că acest premiu merge la o femeie, ulterior fiindu-i spus și numele: María Corina Machado, lider al opoziției venezuelene din exil. Premiul i-a fost acordat pentru ”munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta ei de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, declara că Donald Trump ar merita Premiul Nobel pentru Pace numai dacă ar reuși să pună capăt războiului din Gaza și să contribuie la negocierea unei păci durabile între Israel și Palestina.

Știrea acestor zile este tocmai această posibilitate: