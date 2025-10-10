€ 5.0927
Data actualizării: 12:21 10 Oct 2025 | Data publicării: 12:03 10 Oct 2025

María Corina Machado a câștigat Premiul Nobel pentru Pace. Donald Trump considera că-l merită el
Autor: Roxana Neagu

rubio trump Foto: Agerpres
 

María Corina Machado era favorita în cursa pentru Premiul Nobel pentru Pace.

Președintele SUA, Donald Trump, considera că merită Premiul Nobel pentru Pace, dar și-a exprimat scepticismul: ”Nu, nu voi primi Premiul Nobel pentru Pace, indiferent ce aș face”.

Speranțele sale s-au spulberat încă din momentul în care s-a anunțat că acest premiu merge la o femeie, ulterior fiindu-i spus și numele: María Corina Machado, lider al opoziției venezuelene din exil. Premiul i-a fost acordat pentru ”munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta ei de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”. 

Președintele Franței, Emmanuel Macron, declara că Donald Trump ar merita Premiul Nobel pentru Pace numai dacă ar reuși să pună capăt războiului din Gaza și să contribuie la negocierea unei păci durabile între Israel și Palestina.

Știrea acestor zile este tocmai această posibilitate: 

Victorie diplomatică majoră: Trump, în turneu istoric în Egipt, Israel și posibil Gaza. Va vorbi în Parlamentul israelian

 
 

Până-n ultima clipă, Donald Trump a fost favorit să câștige Premiul Nobel pentru Pace, la casele internaționale de pariuri. Pe Polymarket, însă, numele Mariei Corina Machado a început să crească spectaculos, de joi seară. În această dimineață, aceasta a ajuns la o probabilitate de 67% de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace 2025. Donald Trump avea doar 3% șanse. 

