Marea putere occidentală cu care România trebuie să aibă un parteneriat special. Chirieac: Trebuie doar să-și asume relația

Bogdan Chirieac a explicat că România are nevoie de un parteneriat special cu o mare putere occidentală și a subliniat că relația cu SUA, deși dorită și susținută din 1990, este în prezent incertă.

„Eu cred cu putere, și spun asta ca patriot român, că România are nevoie de un aliat, de un parteneriat special cu o mare putere occidentală. Noi toți ne-am dorit America, fiindcă America e departe și nu vrea să crâmpoțească România, și am și militat, din 1990 încoace, parteneriatul strategic cu Statele Unite, cu tot ce a fost.



Problema este că, acum, relația cu America e puțin sub semnul întrebării. Ați văzut astăzi când redactorul DC News l-a întrebat pe domnul președinte Dan dacă e în regulă că doamna Țoiu i-a făcut bătuși pe Trump și pe Vance, a zis că a vorbit așa de frumos cu Marco Rubio... Deci, domnul Nicușor Dan a cauționat-o integral, inclusiv cu zicerea domniei sale, pe doamna ministru de Externe, Oana Țoiu”, a spus Bogdan Chirieac.

Care e direcția României

Bogdan Chirieac a explicat că direcția României este spre Franța și că își dorește ca aceasta să își asume această relație. Analistul politic a menționat că România a încercat parteneriate și cu SUA sau Germania, dar fără asumare clară din partea lor. De-a lungul timpului, Franța a jucat un rol semnificativ și benefic pentru România, iar o relație asumată cu Franța ar fi benefică pentru țară.

„Direcția este Franța, dar îmi doresc ca Franța să își asume această relație, fiindcă noi am vrut și cu americanii, dar nu prea ne-au asumat niciodată. Am vrut și cu germanii, cu Iohannis, dar nu ne-au asumat niciodată. Acum, Franța, de multe ori în istoria noastră a avut un rol determinant, întotdeauna favorabil României. Dacă se asumă această relație, că suntem sora mai mică din est, credeți-mă, e în regulă pentru România”, a spus Bogdan Chirieac.

Orientarea spre Vest, garantează siguranța și stabilitatea României

Bogdan Chirieac a explicat că România are parteneriate strategice atât cu Franța, cât și cu Israel, care a fost un sprijin important pentru țară în ultimele decenii. Potrivit analistului politic, dacă România rămâne orientată spre Vest, nu are motive să se teamă prea tare în privința traiectoriei sale de politică externă.

„Relațiile SUA-Franța sunt complexe, ei sunt aliați occidentali, totuși nu se va trece peste o anumită limită. (...) Avem parteneriat strategic și cu Franța.

Parteneriatul cu America merge mână în mână cu parteneriatul special pe care România îl are cu Israelul. Israelul ne-a ajutat cel mai mult în ultimii 30-40-50 de ani. Deci, atenție, să ții de acest parteneriat strategic cu Israelul, deoarece avem parteneriat strategic și cu Israelul.

Relațiile Israel-Franța sunt complexe, în acest moment, deci e greu să ieși dintr-o paradigmă, dintr-o traiectorie de politică externă și să schimbi macazul atât de ușor, dar câtă vreme suntem tot către Vest, nu avem a ne teme prea tare”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

România a trecut prin alegeri prezidenţiale decisive, iar poporul şi-a spus cuvântul după o mobilizare masivă şi decizia lui a fost suverană, a afirmat, luni, ambasadorul Franţei la Bucureşti, Nicolas Warnery, la recepţia de Ziua Naţională a Republicii Franceze.

"Am respectat rezerva diplomatică necesară până la sfârşitul campaniei, dar sunt fericit să urez, astăzi, mult succes noului preşedinte, noului guvern şi echipelor acestora. De la Unirea Principatelor Române din secolul al XIX-lea şi până la aderarea României la Spaţiul Schengen, ne leagă 145 de ani de istorie, prietenie şi cooperare. Astăzi, ca şi în trecut, România poate conta pe sprijinul Franţei", a afirmat diplomatul.



El a subliniat că asigurarea securităţii comune rămâne, astăzi, principala prioritate şi a evocat rezultatele recentului Summit NATO de la Haga, dar şi implicarea franceză din România, în context aliat.



"În calitate de partener istoric şi strategic al României, Franţa este onorată să îndeplinească aici, pe teritoriul românesc, rolul de naţiune-cadru a Grupului de luptă al NATO din care mai fac parte şi militari din Belgia, Spania şi Luxemburg. Militarii Forţei Aigle se antrenează în fiecare zi, nu pentru a porni un război, ci, dimpotrivă, pentru a garanta pacea. Generalul care a condus misiunea în ultimii doi ani îşi încheie mandatul în această vară. Aş dori să îi transmit cele mai calde salutări şi să îi mulţumesc pentru toată munca depusă. Misiunea continuă, iar în această seară îi salut pe soldaţii francezi prezenţi aici, care fac parte din a 11-a rotaţie, Aigle XI", a afirmat Warnery.

