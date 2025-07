Ambasadorul Warnery: România a trecut prin alegeri prezidenţiale decisive. Poporul şi-a spus cuvântul

"Am respectat rezerva diplomatică necesară până la sfârşitul campaniei, dar sunt fericit să urez, astăzi, mult succes noului preşedinte, noului guvern şi echipelor acestora. De la Unirea Principatelor Române din secolul al XIX-lea şi până la aderarea României la Spaţiul Schengen, ne leagă 145 de ani de istorie, prietenie şi cooperare. Astăzi, ca şi în trecut, România poate conta pe sprijinul Franţei", a afirmat diplomatul.



El a subliniat că asigurarea securităţii comune rămâne, astăzi, principala prioritate şi a evocat rezultatele recentului Summit NATO de la Haga, dar şi implicarea franceză din România, în context aliat.



"În calitate de partener istoric şi strategic al României, Franţa este onorată să îndeplinească aici, pe teritoriul românesc, rolul de naţiune-cadru a Grupului de luptă al NATO din care mai fac parte şi militari din Belgia, Spania şi Luxemburg. Militarii Forţei Aigle se antrenează în fiecare zi, nu pentru a porni un război, ci, dimpotrivă, pentru a garanta pacea. Generalul care a condus misiunea în ultimii doi ani îşi încheie mandatul în această vară. Aş dori să îi transmit cele mai calde salutări şi să îi mulţumesc pentru toată munca depusă. Misiunea continuă, iar în această seară îi salut pe soldaţii francezi prezenţi aici, care fac parte din a 11-a rotaţie, Aigle XI", a afirmat Warnery.



Diplomatul a amintit că Franţa doreşte, de asemenea, să stabilească parteneriate industriale şi, în acest fel, să contribuie la reconstrucţia industriei de apărare din România.



Totodată, el a vorbit şi despre războiul de la graniţa României.



"Chiar lângă noi, războiul din Ucraina continuă, aducând cu el multă suferinţă. În faţa agresiunii ruse şi a tentativelor de destabilizare a ţărilor din regiune, trebuie să rămânem uniţi şi mobilizaţi, solidari cu Ucraina şi Republica Moldova. Franţa este pregătită, alături de ceilalţi membri ai Coaliţiei voluntarilor, să ofere garanţiile de securitate necesare pentru a construi o pace globală, dreaptă şi durabilă în Ucraina. Franţa doreşte, de asemenea, să stabilească aici parteneriate industriale şi, în acest fel, să contribuie la reconstrucţia industriei de apărare din România", a spus Warnery.



Oficialul francez a făcut apel la unitatea din interiorul Uniunii Europene.



"Uităm că Europa suntem chiar noi, cei care o construim zi de zi, aici, la Bucureşti, în celelalte capitale europene şi, bineînţeles, la Bruxelles. Dacă am ajuns să construim, de-a lungul anilor, o Europă prea complicată sau prea îndepărtată de cetăţeni, atunci trebuie să simplificăm Europa, să o facem mai uşor de înţeles şi mai apropiată de oameni. Acesta este sensul procesului de simplificare care constituie, astăzi, una dintre priorităţile europene, ceea ce e un lucru foarte bun", a spus ambasadorul Franţei.



În acest sens, el s-a referit la construirea unei Europe suverane.



"Asta înseamnă să ne consolidăm competitivitatea şi independenţa energetică, să investim în tehnologiile viitorului, să ne relansăm industria, să ne protejăm agricultura şi suveranitatea alimentară, să avem grijă de mediu, să luptăm împotriva dezinformării şi să ne păstrăm identitatea", a punctat el.



Nicolas Warnery a evocat în discursul său şi importanţa diplomaţiei.



"Pe măsură ce crizele şi focarele de război se înmulţesc peste tot în lume şi provoacă ravagii, să nu uităm dreptul internaţional, diplomaţia multilaterală şi negocierea, de care unii oameni se feresc astăzi, chiar dacă acestea au făcut posibilă, în mai multe rânduri de la crearea Organizaţiei Naţiunilor Unite, în urmă cu exact 80 de ani, reducerea la tăcere a armelor şi instaurarea unei păci durabile. Pe măsură ce planeta noastră se confruntă cu provocări precum schimbările climatice, pierderea biodiversităţii, poluarea şi pandemiile majore, cu toţii trebuie să învăţăm sau să reînvăţăm cum să îi ascultăm pe ceilalţi, să negociem şi să căutăm binele comun", a mai spus el.



Ambasadorul Franţei la Bucureşti a evidenţiat cooperarea culturală, academică, educaţională, lingvistică, artistică şi ştiinţifică în cadru bilateral, dar şi în domeniul societăţii civile.



"Aş dori să vă împărtăşesc o convingere: Francofonia din România este un real atu pentru ţară şi un vector puternic de cooperare cu Franţa şi cu toate celelalte ţări francofone. În această seară, doresc să îi salut pe toţi cei care promovează şi predau limba franceză în România, în special, miile de profesori de limba franceză", a transmis acesta.



El a amintit că relaţia bilaterală are şi o componentă economică ce există încă de la sfârşitul anilor 1960.



"Integrarea României în OCDE, pe care Franţa o susţine cu tărie, va creşte şi mai mult atractivitatea ţării şi va atrage noi investitori, din Franţa şi din alte ţări", a punctat ambasadorul.

