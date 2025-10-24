Mara Biriș a cucerit juriul de la Vocea României cu vocea ei unică: Ești un personaj și eu iubesc personajele / video

Mara Biriș, o tânără de 23 de ani din Galați, stabilită în București, cântă de la grădiniță, dar abia acum a decis să își urmeze visul. Deși a absolvit ASE și lucrează ca manager de vânzări la o sală de fitness, Mara a realizat că adevărata ei pasiune este muzica. Participarea la Vocea României reprezintă pentru ea o șansă de a-și depăși fricile și de a face, în sfârșit, ceea ce iubește.

„Părinții mei nu m-au susținut activ cu muzica, cel puțin când eram mai mică, pentru că mama avea teama că nu este ceva din care aș putea să fac o carieră stabilă. Profesional, eu am absolvit Facultatea de Științe Economice. Am ales ASE-ul pentru că e facultatea pe care o facem toți cei care nu știm ce vrem să facem. Dar l-am terminat cu bine, am trecut și peste matematică.

Sunt manager de vânzări la o sală de fitness. Am încercat toată viața să explorez diverse domenii. Am lucrat ca antrenor personal, apoi am lucrat în partea de vânzări. Faptul că am fost în domeniu economic și explorând mai multe domenii și văzând că niciuna dintre ele nu-mi aduce acea satisfacție profesională, am zis ca poate totuși e momentul să înfrunt frica de a face muzică și să încerc să fac asta.

Mi-a fost tot timpul frică să cânt. Adică mi-a fost foarte greu să încep să cânt în fața oamenilor, chiar dacă însemnau 2 oameni sau 20. Nu puteam niciodată să cânt, nici măcar în fața mamei, acasă. Vocea României este șansa pe care mi-o dau eu mie, în primul rând, de a face ceea ce îmi doresc și de a lucra în direcția pe care mi-o doresc, de a munci fără să muncesc", a spus Mara Biriș.

Reacția juriului

Juriul de la Vocea României a reacționat pozitiv la prestația Marei Biriș și a remarcat originalitatea ei și potențialul de a-și dezvolta talentul.

„Te felicit, ne-a plăcut foarte tare. Ești foarte interesantă cu totul și sperăm să vrei să te joci aici, la Vocea României, și să încerci mai mult decât doar zona asta”, a spus Theo Rose.

Irina Rimes a spus că momentul nu a fost cel mai reușit, dar a apreciat originalitatea concurentei și a spus că își dorește să o ajute să își valorifice mai bine talentul pe viitor.



„Să știi că eu am o părere mai puțin roz. N-a fost cel mai bine. N-a fost bine, de fapt. Și atunci oamenii se vor întreba: „Ok, n-a fost bine, dar de ce s-au întors patru scaune?" Pentru că ești foarte specială. Vreau să descopăr cum poți să pui acest special și mai mult în valoare, iar data viitoare momentul tău să nu fie așa și așa. Să fie bun sau poate cel mai bun”, a spus Irina Rimes.

Smiley a spus că a simțit din primele momente că Mara va veni în echipa lui și a apreciat interpretarea ei sinceră și emoționantă.

„Mara, vreau să spun că eu simt că o să vii la mine în echipă. Așa am simțit când ai început să cânți, mi-au vibrat mâinile și am zis: „Trebuie să apăs pe buton". Nu am fost atent dacă ai atins notele, mi s-a părut că ai avut o interpretare crudă, frumoasă, adevărată. Eu am simțit că mie mi-ai cântat și am zis: „Trebuie să mă întorc, că vrea să vină la mine în echipă. N-am cum să ratez șansa asta". Abia aștept să lucrăm împreună”, a spus Smiley.

Tudor Chirilă i-a spus concurentei că este un personaj special, cu o voce unică, și că și-ar dori să colaboreze cu ea pentru a crea momente memorabile pe scenă.

„Eu am un speech tehnic și un speech mai emoțional. Speech-ul tehnic este și scurt: Barcelona, Atletico Madrid, Betis Sevilla și Deportivo La Coruña. Acum, tu alegi.

Eu nu mă ipostaziez atât de egoist încât să cred că mi-ai cântat doar mie. Eu cred că ai cântat lumii, că de asta ești aici. Tu ești un personaj. Și ce să fac? Eu iubesc personajele. Deci, iubesc vocea ta și iubesc ideea momentelor pe care sper că te gândești poate să-mi dai șansa să le facem împreună”, a spus Tudor Chirilă.

Mara Biriș a ales să meargă în echipa lui Tudor Chirilă.

