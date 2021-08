Mara Bănică, din nou mamă: Vom deveni părinți peste cinci luni

Jurnalista a vrut să explice de ce a lipsit, în ultima vreme, de pe micul ecran. În prezent, Mara Bănică nu mai are nicio legătură contractuală cu trustul Intact. De asemenea, a fost ocupată pe plan personal: se pregătește pentru a fi mamă din nou.

”Stiu ca va sunt datoare cu o serie de raspunsuri legate de “disparitia” mea de pe micul ecran. Am tot amanat acest moment, dintr un motiv extrem de simplu, veti vedea. In primul rand, nu mai am o legatura contractuala cu trustul Intact, implicit cu Antena 1. Dupa 12 ani de colaborare chiar simti nevoia de o schimbare! Vestea cea mare insa, este faptul ca eu si sotul meu vom deveni parinti, undeva peste cinci luni. O sa avem sansa sa povestim din toamna despre asta, pe indelete! Va multumesc pentru ca sunteti alaturi de mine!”, a fost anunțul făcut de Mara Bănică.

De la jurnalismul de război, la presa mondenă. Dezvăluiri emoționante cu Mara Bănică

Mara Bănică este printre jurnaliștii cei mai iubiți de public. Are o poveste specială de viață. Mara Bănică a fost ziaristă de război, a făcut presă scrisă, s-a aflat de foarte multe ori în mijlocul evenimentelor. A făcut presă scrisă aproape un deceniu, apoi a lucrat în televiziune sub bagheta lui Ion Cristoiu, un om care a dat șansa multor tineri jurnaliști să se afirme. Mara Bănică spune că i-au prins bine toate live-urile din Irak, din mijlocul conflictelor. Însă, a fost de multe ori în pericol, dar asta nu a împiedicat-o să-şi facă meseria cu profesionalism.

Într-un interviu acordat DC News, Mara Bănică vorbește despre experiența sa jurnalistică și ne-a mărturisit care este momentul marcant al carierei sale.

DC News: Cum a fost trecerea de la jurnalismul de război la jurnalismul monden?

Mara Bănică: La început, a fost o decizie grea pentru mine, dar s-a dovedit a fi cea mai bună hotărâre. Nu am rezultatele și satisfacțiile profesionale pe care le aveam pe vremea când făceam jurnalism de investigație, dar am alte tipuri de mulțumiri sufletești: liniște și mai mult timp liber. Interviul integral îl puteți găsi aici.