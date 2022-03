Mandachi, NERVOS pe cum se circulă în România, după ce a fost la un pas de moarte! Ce i-a putut spune un POLIȚIST: Bă, tu crezi că... VIDEO

Ștefan Mandachi a povestit la DC NEWS un incident pe care l-a avut în trafic, cu un polițist. Mandachi a fost invitat în cadrul dezbaterii "Haos în trafic, mii de morți pe șosele! Siguranța rutieră, problemă majoră în România".

"Ok, punem radar fix. Cum reacționează un șofer care se grăbește să își dezvolte business-ul, atenție, avem 70 de restaurante în toată țara și trebuie să treacă prin fiecare localitate și să reducă de la 70/80/100, până la 40 sau 30 de km/h, ăsta este un aspect. Doi, limbajul acesta de lemn nu ne ajută pe noi șoferii cu absolut nimic. Trei, nu se spune nimic despre atitudinea unora dintre polițiști, marea majoritate sunt foarte civilizați.

Mandachi, despre ce i-a spus un polițist în trafic

Totuși, am fost oprit acum în trafic, că conduc din ce în ce mai puțin, am fost oprit în trafic, în localitatea Botoș din județul Suceava de un polițist care, aveam fază mare, am oprit faza mare, am tras pe dreapta și l-am întâmpinat cu următorul salut: "Să trăiți"! Nu i-am spus nimic, recunosc, aveam fază mare.

Și a zis: "Băi, tu crezi că dacă ai Porsche Cayenne nu trebuie să respecți regulile?". O violență pe care nu am înțeles-o și am și cerut înregistrare pentru că avea un aparat de înregistrare la piept. Deci, trebuie discutată și de atitudinea organelor de control care stau eventual cu radarele, radare se pot monta.

Mandachi: Suceava este izolată

De asemenea, Suceava, ceea ce mă miră este lipsa de viziune a tuturor celor care au făcut parte până acum din sistem. Am înregistrat interviuri de genul dialogurilor spuse de domnul subsecretar și de domnul Anghelescu, 100 de ore de material pentru a configura un film de 90 de minute. Mă scot din sărite toate aceste pledoarii. Domnul secretar de stat vorbește foarte frumos, dar nu spune absolut nimic și nu ne ajută cu absolut nimic. Ar trebui să spună asta în contextul în care ar exista șantiere de la Suceava la București.

Ce credeți? La 3 ani de când am făcut un manifest nu mai este niciun șantier în țară acum sau nu e vizibil de către șoferi. Există o centură ocolitoare, 16 km de centură ocolitoare pe care am filmat-o de 10 ori să vedem cum ușurează traficul Într-adevăr, ușurează traficul, dar în 3 ani de zile să construiești un petec de autostradă? Suceava este cel mai izolat județ din România în contextul în care ar trebui să fie un județ strategic. Marea majoritate a ucrainenilor care intră în România, intră pe la vama Siret. Ce s-a întâmplat cu Suceava? Este la fel de izolată, niciun șantier."

