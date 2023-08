Mama Alexandrei, aflată de gardă la Spitalul de Copii din Botoșani, a trimis mesaje toată noaptea. "Am avut încredere oarbă, în colegele mele, în sistem" - Video

Apar noi detalii revoltătoare despre moartea Alexandrei, tânăra însărcinată care a murit la Maternitatea Botoșani deoarece medicii de gardă nu i-au acordat asistența medicală necesară, în ciuda apelurilor nenumărate făcute de aceasta. Nu doar Alexandra a trimis mesaje peste mesaje în noaptea în care s-a chinuit în spital. Aflată de gardă la Spitalul de Copii, mama ei a făcut același lucru, scrie botosaneanul.ro.

VEZI ȘI: Medicii de la Maternitatea Botoșani învață acum să aplice protocoalele medicale. Au lăsat-o pe Alexandra să moară după 7 ore de chin

Femeia a povestit că a cerut ajutor în mod repetat de la colegele din cadrul Spitalului Județean Mavromati, altă secție decât cea în care se afla Alexandra, și a primit asigurări că fiica ei este îngrijită și că va fi bine. Totodată, femeia îndurerată, afirmă că dacă ar fi avut și cea mai mică bănuială despre ce urma să se întâmple ar fi plecat de urgență la Maternitatea Botoșani pentru a-și salva fiica. Nu a mers pentru că asistentele i-ar fi transmis că se apelează la medicul de gardă pentru a o vedea pe Alexandra.

Mama Alexandrei: Am sunat la asistenta șefă și m-a asigurat că este bine

"Eu am avut încredere oarbă, în colegele mele, în sistem, că dacă știam puteam să mă duc, eram de gardă, puteam să mă duc peste medic, dar am zis că nu îndrăznesc că noi pentru asta munci ca să salvăm oamenii, deci nici o clipă nu m-am gândit că nu va interveni. După ce am văzut mesajul Nu am aer nu a mai răspuns la telefon nimeni și atunci am plecat la maternitate, îmi pare rău că putea să mă duc peste ea, lăsam serviciul, tot, și mă duceam acolo", a spus mama Alexandrei.

"La medicul de gardă se apela. Dar medicul de gardă tot spunea că medicul curant. Acum, nu știu care e acolo, eu încercam, am mesajele de la toate asistentele șefe cu care am colaborat pe timpul acreditării. Deci...", a povestit Doina Miron.

La toate apelurile sale din noaptea de 17 spre 18 august, Doinei Miron i s-au dat asigurări că Alexandra este bine îngrijită.

"Am sunat la asistenta șefă de la camera de gardă care a vorbit cu asistentele și m-a asigurat că este bine. Că o să fie îngrijită bine. Tot am dat mesaje toată noaptea. Bineînțeles că nu am îndrăznit să sun pentru că era după 12 noaptea. La ora 5:00 dimineața când am văzut că am dat pe WhatsApp la o asistentă șefă, de acolo de unde era internată fata mea, și când am văzut că a văzut mesajul că s-a albăstrit, am sunat-o și am rugat-o: sun-o, te rog, pe doctorița Pitrop și fă ceva. I-am dat mesajele, nu mai poate, am toate mesajele de la dânsa (Alexandra, n.r.)", a mai spus Doina Miron, mama Alexandrei

Întrebarea la care nu există nici până la acest moment un răspuns clar este: de ce niciuna dintre doctorițe nu a mers să o consulte pe Alexandra? "Întrebarea asta ne-o punem și noi", a mia spus mama tinerei care a murit la doar 25 de ani, lăsând trei copii orfani.

Singura certitudine este că Mariana Pitrop care era de gardă „Nu a dat niciun semn medicul de gardă, dacă nu a venit, niciun semn” și „A transmis prin asistentă să aștepte medicul curant”. Adică pe Carmen Oprișanu care era acasă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News