MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că, potrivit datelor transmise de autorităţile italiene şi serviciile meteorologice, marţi şi miercuri au fost emise alerte pentru o mare parte din regiunile Emilia-Romagna şi Toscana, unde sunt prognozate furtuni, alunecări de teren, scurgeri de apă pe versanţi şi creşteri rapide ale nivelurilor hidrometrice în reţeaua hidrografică secundară, precum şi rafale de vânt puternic (50-61 km/h).

MAE recomandă consultarea paginii de Internet a Departamentului Protecţiei Civile italiene: www.protezionecivile.gov.it pentru obţinerea informaţiilor actualizate în timp real.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Bologna: +39 051 5872120; +39 051 5872209, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi numărul de telefon de urgenţă al Consulatului General al României la Bologna: +39 3248035171.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News