Macron anunță instalarea unei prezențe militare franceze pe termen lung în România cu “o brigadă care poate fi activată în caz de nevoie”

“Dacă războiul s-a întors în Europa, NATO nu este în război. Revenirea războiului în Europa a făcut necesară consolidarea posturii de descurajare și apărare a NATO”, a spus președintele francez, Emmanuel Macron.

“Am putut să confirm la acest summit dorința noastră de a consolida în continuare mecanismul nostru pentru a răspunde nevoilor aliaților noștri europeni în funcție de necesități, așa cum va fi cazul unei brigăzi în România și, prin urmare, ca și în cazul celorlalți aliați care sunt națiuni cadru pentru diferitele desfășurări, Franța a decis să își ia acest angajament față de România și față de toți aliații“, a precizat președintele Franței potrivit unui articol publicat de Calea Europeană.

Macron a precizat că Franța va continua “această prezență, cu sisteme cu rază medie de acțiune și cu dorința de a construi centre de pregătire, deci instalarea unei prezențe pe termen lung”.

President @EmmanuelMacron on ???????? contribution to the strengthening of our posture on the eastern flank : as a lead nation in @nato ´s enhanced presence in ????????, we hold available the equivalent of a brigade as a reinforcement to be activated from the ???????? territory if need be. https://t.co/qPKHR1o0tn pic.twitter.com/6yGtTmXljK