"Un astfel de aspect îl vor simţi mai ales cei cu marcaj cardinal. Vorbim de Berbec, de Rac, de Balanţă şi Capricorn. Pentru mulţi dintre voi cu aceste marcaje, această Lună Nouă în Rac vine cu un sentiment ... Aveţi multe emoţii, nu știți să vă controlaţi. Sunteţi precum o sticlă de suc, foarte agitaţi şi trebuie să faceţi poc, să săriţi din sticla aia. Pe undeva, trebuie să explodăm.

De aceea, vă invit, spre finalul lunii iunie, dacă simţiți că este o situație unde nu se mai poate şi sunteţi foarte irascibili... Irascibilitatea aia ascunde ceva, undeva nu aveţi o bază, nu aveţi un refugiu, nu aveţi un confort. O veţi căuta în exterior. "Ia-mă în braţe, pupă-mă. Vreau ataşament. Vino la mine. Hai să fii cu mine". Dar nu!

"Ne vom confrunta cu emoţii pe care le-am ascuns"

Lună Noua este în Casa a 11-a şi zice "domnule, ce ascunde irascibilitatea asta, unde îmi lipseşte mie confortul? Unde îmi lipseşte mie un echilibru emoţional? Unde îmi lipseşte mie un uter din ăsta în care să nasc ceva, să creez ceva acolo? Unde să mă simt eu mai bine în pielea mea? Unde?". Fiecare, la un moment dat în viaţa lui, are această nevoie. Să ştiţi că Luna această Nouă este foarte provocatoare.

O dată din cauza acestui careu cu Jupiter - Jupiter zice "fă ceva, du-te, hai!". Doi la mână, prin prisma faptului că Uranus se apropie de Nodul Nord şi că acestea fac careul cu Saturn şi întâlnim foarte multe blocaje, restricţii, delimitări în jurul nostru, şi prin prisma faptului că Marte din Berbec se apropie de un careu cu Pluto. Și de la ce porneşte totul? De la furie! Cu Luna Noua în Casa a 12-a ne vom confrunta cu emoţii pe care le-am ascuns. În prima fază, i-aţi agitat pe oameni, dar ei sunt oglinda voastră. Veţi vedea în ei ce nu vă place la voi", a spus Daniela Simulescu, astrologul DCNews.

"Energia Racului e dulce, e blândă, familistă, dar se şi victimizează puţin, este pe toane. Toanele pe care le întâlniţi, în jurul datei de 29 iunie, sunt şi în voi. Dacă la serviciu este o situaţie care nu vă convine şi vă agită, dați-vă seama de ce vă agită. Dacă la un eveniment în familie se întâmplă ceva şi pe dinăuntru înnebuniţi, v-aş recomanda să vă duceţi acasă să meditaţi. În jurul datei de 29 iunie, v-aş invita să nu acţionaţi, ci să căutaţi în voi locuşorul acela în care să construiţi ceva", a mai spus aceasta.

"Aveţi grijă să nu luaţi în viaţa voastră un om toxic"

"Aveţi grijă să nu vă duceţi către oameni care nu sunt potriviţi doar pentru că vreţi să vă faceţi o familie, să aveţi o casă. Este bine să vă doriţi, să manifestaţi, să cereţi, să primiţi, dar aveţi grijă de unde cereţi. Lună Noua în Casa a 12-a vorbeşte despre abandon, despre pierdere, despre respingere, despre consum. Aveţi grijă să nu luaţi în viaţa voastră un om toxic, nepotrivit", a spus Daniela Simulescu, adăugând că, "dacă vă ştiţi că aveţi furie pe părinți, poate cu această dată de 29 iunie reuşiţi să ziceți, totuşi, "eu am nevoie de părinții ăştia, am nevoie de o bază, de un echilibru emoţional, am nevoie de rădăcini"

"Lună Nouă în Rac este bună să vă împăcaţi cu cineva din familie, să vă găsiţi un refugiu şi să staţi să vă uitaţi în jurul vostru şi, când deveniţi agitaţi, să nu săriţi, ci să stați înăuntrul vostru şi să vă daţi seama ce vă agită", a concluzionat astrologul DCNews.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News