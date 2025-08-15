Data actualizării: | Data publicării:

Locuitorii unei capitale europene, îndemnaţi să reducă timpul petrecut la duş după maximele termice din această vară: "Fiecare picătură contează"

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Stiri
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Autorităţile suedeze au solicitat populaţiei din zona metropolitană a capitalei Stockholm să economisească apa, în contextul temperaturilor record înregistrate în Scandinavia în timpul acestei veri neobişnuit de calde, transmite vineri Reuters.

Autorităţile oraşului Stockholm au declarat că temperaturile ridicate ale apei din Lacul Malaren - o sursă pentru două milioane de persoane - au redus cantitatea de apă potabilă pe care regiunea o poate produce.

Locuitorilor capitalei şi zonelor înconjurătoare li s-a cerut să reducă timpul petrecut la duş, să nu umple piscinele, să nu mai ude grădinile şi să nu mai spele maşinile, sfaturi neobişnuite într-o ţară cunoscută pentru lacurile sale.

"Fiecare picătură contează", a declarat compania Stockholm Water and Waste într-un comunicat.

Europa a fost afectată de caniculă în cea mai mare parte a lunii iulie, cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius în unele zone ale continentului, care au contribuit la incendii de vegetaţie şi sute de decese. Unii oameni de ştiinţă au avertizat că astfel de evenimente devin din ce în ce mai frecvente şi mai intense din cauza încălzirii globale.

"Am avut schimbări majore în clima Suediei", a declarat Erik Kjellstrom, profesor de climatologie la Institutul de Meteorologie şi Hidrologie din Suedia.

"Iernile au devenit mai scurte şi mult mai blânde, iar verile au devenit, în general, mai lungi şi mai calde", a precizat specialistul.

Iulie a fost cea mai caldă lună din ultimii 100 de ani, în anumite părţi ale Suediei, nordul îndepărtat fiind cel mai afectat.

Jokkmokk - situat chiar la nord de Cercul Polar arctic - a înregistrat 15 zile consecutive cu temperaturi diurne de peste 25 de grade Celsius, potrivit institutului.

Capitala Norvegiei, Oslo, s-a confruntat la rândul său cu dificultăţi în umplerea rezervoarelor din cauza cantităţilor de precipitaţii mai scăzute decât în mod normal în acest an şi a solicitat locuitorilor, încă de la sfârşitul lunii iulie, să-şi limiteze voluntar consumul de apă, a declarat un purtător de cuvânt al autorităţii municipale responsabile cu aprovizionarea cu apă.

În Ylitornio din Finlanda, lângă Satul lui Moş Crăciun din Rovaniemi, temperaturile maxime s-au menţinut peste 25 de grade timp de 26 de zile consecutive.

"Pe baza dovezilor disponibile, concluzionăm că evenimente similare sunt de cel puţin zece ori mai probabile în prezent decât ar fi fost într-un climat preindustrial, fără încălzirea cauzată de om", se arată într-un studiu publicat săptămâna aceasta asupra recentului val de căldură extremă din Scandinavia, realizat de grupul de cercetare climatică World Weather Attribution.

Potrivit Serviciului Copernicus pentru schimbări climatice al UE, temperatura medie globală a aerului a atins 16,68 grade Celsius în iulie, cu 0,45 grade peste media lunară din perioada 1991-2020. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Locuitorii unei capitale europene, îndemnaţi să reducă timpul petrecut la duş după maximele termice din această vară: "Fiecare picătură contează"
15 aug 2025, 17:30
Miză cu ego încins în războiul Ucraina-Rusia. Trump își pregătește drumul spre Oslo. Cine ar pierde? Noi toți
15 aug 2025, 17:06
Harta războiului: Ce teritorii ucrainene se află în prezent sub control rusesc
15 aug 2025, 16:40
Cadoul otrăvit pe care Vladimir Putin i-l va înmâna lui Donald Trump în Alaska
15 aug 2025, 15:24
Cum îl așteaptă locuitorii din Alaska pe Putin și ce cred cetățenii ruși despre întâlnirea cu Trump - FOTO/VIDEO
15 aug 2025, 15:18
Accident aviatic în Marea Britanie. Doua avioane s-au ciocnit pe Aeroportul Manchester. "A fost un impact uriaș"
15 aug 2025, 13:17
ParintiSiPitici.ro
De ce sunt atât de revoltați profesorii pe măsura creșterii normei didactice? Prof. Petruț Rizea: „Cred că de aici vine indignarea colegilor mei” / VIDEO
14 aug 2025, 19:12
Lavrov spune că Rusia are o poziție clară la întâlnirea cu Trump din Alaska
15 aug 2025, 12:13
”Vinde” omul de afaceri Trump Ucraina? Să ne uităm pe cifre! Scenariile puse pe masă înainte de întâlnirea cu Putin
15 aug 2025, 10:30
Jeff Bezos, în doliu: „A dat întotdeauna mult mai mult decât a cerut vreodată”. Mesajul emoționant al miliardarului
15 aug 2025, 10:08
Protestele antiguvernamentale din Serbia au degenerat. "Am evitat un scenariu catastrofal"
15 aug 2025, 09:11
Întâlnirea dintre Trump și Putin în Alaska: Liderul rus a ajuns în SUA. Primele declarații ale lui Trump, din avion / update
15 aug 2025, 08:55
Orașul în care s-a oprit Vladimir Putin, înainte de a merge în Alaska
15 aug 2025, 08:44
Ucraina spune că a stabilizat frontul, după străpungerea reuşită de trupele ruse în Doneţk
14 aug 2025, 22:17
Hunter Biden intră în război cu familia Trump și face acuzații „defăimătoare, denigratoare şi incendiare“. Melania îl amenință cu instanța
14 aug 2025, 20:13
25% șanse de eșec: În acest caz, Trump spune că își va vedea de conducerea SUA, sugerând că nu se va mai implica în soluționarea războiului
14 aug 2025, 19:43
Rubio dă din casă și spune ce urmărește să obțină, de fapt, Trump la întâlnirea cu Putin
14 aug 2025, 18:10
Un fermier a găsit 600 de milioane de dolari din banii lui Pablo Escobar îngropați pe terenul său
14 aug 2025, 17:44
La ce oră se vor întâlni Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska, pe 15 august
14 aug 2025, 16:19
Hackerii ruși au atacat un baraj din Europa și au dat drumul la apă
14 aug 2025, 15:53
Român arestat în Italia după ce a amenințat cu un cuțit și a sechestrat două persoane. Ce l-a determinat să recurgă la acest gest
14 aug 2025, 15:47
Cine merge cu Vladimir Putin în Alaska, la întâlnirea cu Donald Trump
14 aug 2025, 15:15
Macron, dezvăluiri despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. Ce le-a transmis Trump liderilor europeni, înainte de întâlnirea cu Putin
14 aug 2025, 14:32
Apa termală exportată sub formă de pudră. Japonia revoluționează faimoasele "onsen"
14 aug 2025, 11:47
Ciocniri violente în Serbia. Mii de protestatari împotriva guvernului se confruntă cu susținătorii puterii (VIDEO)
14 aug 2025, 11:58
Leonardo DiCaprio se simte ca la 32 de ani. Reflecții asupra unei cariere de peste trei decenii
14 aug 2025, 11:35
De ce este Rusia atât de obsedată de Alaska și cu cât a fost vândută SUA acum 158 de ani
14 aug 2025, 11:17
Melania Trump îl amenință pe fiul fostului președinte Biden cu un proces de peste 1 miliard de dolari. Ce afirmații a făcut despre Epstein
14 aug 2025, 10:06
Germania finanțează un pachet de ajutor militar de 500 de milioane destinat Kievului, provenit din SUA
14 aug 2025, 04:37
Donald Tusk, deranjat că Trump a cerut ca Nawrocki, președintele suveranist, să reprezinte Polonia în videoconferința cu principalii lideri europeni
13 aug 2025, 21:37
Trump anunță o posibilă întâlnire în trei cu Putin și Zelenski
13 aug 2025, 21:33
Tusk avertizează că Rusia încearcă să includă în negocierile privind Ucraina și reducerea trupelor americane în Europa
13 aug 2025, 20:28
Ar putea fi Putin arestat în SUA în timpul întâlnirii cu Trump? Oamenii cer arestarea președintelui pentru crime de război
13 aug 2025, 18:40
Macron, Merz și Rutte, primele reacții după discuția cu Trump. Update: Condițiile pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au prezentat președintelui SUA
13 aug 2025, 17:35
Karol Nawrocki a reprezentat Polonia la convorbirea liderilor europeni cu Trump, nu Donald Tusk
13 aug 2025, 17:06
Destinațiile de vacanță cele mai îndrăgite de români, cuprinse de incendii devastatoare. Voluntar: „Seamănă cu apocalipsa”
13 aug 2025, 16:20
De la datorii, la 5.700 de euro pe lună, lucrând doar două-trei ore pe zi. Femeia care a dat lovitura cu ''job-ul'' ei
13 aug 2025, 15:26
Cum a reușit o mamă singură, până acum copleșită de datorii, să ajungă să câștige mii de euro lucrând doar două ore pe zi
13 aug 2025, 15:56
Un bărbat a murit „sufocat” după ce soția sa obeză a căzut peste el
13 aug 2025, 15:19
Un fost majordom regal dezvăluie „cea mai mare îngrijorare” a Familiei Regale în privința lui Harry și Meghan
13 aug 2025, 14:19
Taifunul Podul atinge aproape 200 km/h. O persoană dată dispărută și sute de zboruri anulate în Taiwan/ VIDEO
13 aug 2025, 13:03
Focar de listerioză în Franța. Care sunt simptomele și ce să faci pentru a reduce riscul de infecție
13 aug 2025, 12:23
Zelenski și liderii europeni, întâlnire cu Donald Trump înaintea summitului cu Putin. Detaliile discuției
13 aug 2025, 09:03
Locul din Alaska în care va avea loc întâlnirea istorică dintre Vladimir Putin și Donald Trump - VIDEO
13 aug 2025, 09:08
Zelenski acceptă ridicarea restricțiilor de călătorie în străinătate pentru bărbații de vârstă 18-21 de ani  
13 aug 2025, 08:17
Benjamin Netanyahu: Israelul le va permite locuitorilor din Gaza care fug de război să emigreze
13 aug 2025, 08:06
Incendiu puternic în Grecia. Mii de persoane, nevoite să fugă din calea flăcărilor - FOTO/VIDEO
13 aug 2025, 08:16
Viktor Orban crede că Ucraina a pierdut războiul şi că Trump negociază cu Putin inclusiv viitorul Europei
13 aug 2025, 03:40
Nemții au crezut că văd OZN-uri pe cer, la primele ore ale dimineții. Ce era, de fapt / foto în articol
12 aug 2025, 22:10
Franța, sub cod roșu. Canicula de peste 40°C paralizează transportul și pune spitalele în alertă
12 aug 2025, 21:52
Zelenski avertizează înaintea întâlnirii Trump-Putin: Donbas nu va fi cedat Moscovei
12 aug 2025, 20:52
Tusk spune că Rusia încearcă să rupă relațiile Ucrainei cu Polonia, după ce un ucrainean a fluturat un steag naționalist controversat la un concert din Varșovia
12 aug 2025, 20:36
Cele mai noi știri
acum 37 de minute
Miză cu ego încins în războiul Ucraina-Rusia. Trump își pregătește drumul spre Oslo. Cine ar pierde? Noi toți
acum 50 de minute
Vacanțe ieftine în 2025: Wizz Air deschide 15 destinații noi din România
acum 1 ora 3 minute
Harta războiului: Ce teritorii ucrainene se află în prezent sub control rusesc
acum 1 ora 11 minute
Speculații în lanț după apariția surpriză a lui Nicușor Dan la Sâmbăta de Sus, de Adormirea Maicii Domnului
acum 1 ora 51 minute
Alerte de fenomene extreme imediate: Furtuni în mai multe județe - 15 august/ Grindină și vânt puternic
acum 2 ore 5 minute
Icre negre, bani murdari și mafia sturionilor din Dunăre – Cristina Munteanu, WWF România - VIDEO
acum 2 ore 19 minute
Cadoul otrăvit pe care Vladimir Putin i-l va înmâna lui Donald Trump în Alaska
acum 2 ore 25 minute
Cum îl așteaptă locuitorii din Alaska pe Putin și ce cred cetățenii ruși despre întâlnirea cu Trump - FOTO/VIDEO
Cele mai citite știri
pe 14 August 2025
Un fermier a găsit 600 de milioane de dolari din banii lui Pablo Escobar îngropați pe terenul său
pe 14 August 2025
”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”. Sfârșit tragic pentru o profesoară după ce a rămas fără post
pe 14 August 2025
Nicușor Dan a semnat. Cine-i ia locul în Guvern lui Anastasiu
pe 14 August 2025
Spunem vineri „La mulți ani”, de Adormirea Maicii Domnului? Părintele Vasile Ioana vine cu răspunsul
pe 14 August 2025
Cea mai accesibilă destinație exotică pentru români: Sunt tot timpul între 28 și 34 de grade. Mulți ghizi știu deja limba română aici
Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel