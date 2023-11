"Lilith în astrologie este Luna Neagră, este punctul unde ajunge Luna cel mai departe. Ce reprezintă Luna în astrologie? Emoțiile noastre! Reprezintă atașamentul pe care noi ni-l formăm cu o figură maternă, cu mama sau cu altă figură maternă în primi ani de viață, e cum simțim și cum procesăm noi emoțiile de-a lungul vieții. Pentru mine una nu contează zodia unei persoane, dacă știu Luna și aspectele Lunii, știu foarte multe despre lumea interioară.

De cele mai multe ori pe noi lumea interioară ne guvernează și ne conduce, nu ce credem noi că este la exterior. Luna are o mare conexiune și cu Priap și cu Lilith. Este locul unde ne conectăm de Lună, iar Priapul este locul unde stăm prea mult în lună și nu știm ce să facem. Fiecare are un Lilith are în astrograma sa. Lilith a intrat în Fecioară pe 3 octombrie și o să stea acolo până pe 29 iunie 2024, avem Priap în Pești, pentru că tot timpul este pe axă în opoziție cu Lilith.

Lilith este independența maximă, ce ne obsedează mereu, semnul Fecioarei, iar Priapul este de ceea ce noi fugim, în Pești. Fecioara vrea totul perfect, Peștii vor haos! Nu fugi de haos, o să fugim de emoții, energia apei și de indecizie, că dacă se pricepe la ceva arhetipul Peștilor se pricepe la confuzie, iar arhetipul Fecioarei vrea simplitate, perfecțiune, eficientizare și automatizare", a spus Daniela Simulescu.

Horoscop, vineri, 17 noiembrie 2023

Soarele din Scorpion face un trigon cu Neptun din Pești. Acest aspect poate fi responsabil de supradoze de inspirație, de o imaginație bogată și de intuiție puternică. Tot astăzi Marte din Scorpion face și el un trigon cu Neptun din Pești. Acțiunea și motivația se întâlnesc, într-un mod armonios, cu inspirația și haosul. Pentru cei practici, ziua nu va fi pe placul lor.

Berbec

Nu prea ești în apele tale astăzi. Dar poate că ai nevoie de o zi dedicată introspecției și procesării emoțiilor.

Taur

Relația cu partenerul se poate îmbunătăți dacă mai lași de la tine. Încearcă să nu iei decizii și pentru el.

Gemeni

Te vei înțelege cu colegii din priviri. Astrele îți recomandă să încerci să te ții de program, nu să procrastinezi.

Rac

Ești pus pe planuri mari! Mai ales când este vorba de evenimentele organizate pentru copii. Romantismul va fi la cote uimitoare.

