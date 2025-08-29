Liga Campionilor: PSG - FC Barcelona, Real Madrid - Manchester City și Inter - Liverpool, între derby-urile competiției

Real Madrid o va întâlni și pe Liverpool, iar Bayern le va înfrunta pe Chelsea și pe PSG, campioana en titre.



Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu, finalista ediției trecute a competiției, va avea și alte meciuri grele în afară de cel cu Liverpool, urmând să joace cu Borussia Dortmund, Arsenal, dar și cu Atletico Madrid.



Real Madrid, care deține recordul de trofee în competiție (15), o va înfrunta pe Manchester City pentru al cincilea sezon consecutiv.



Tottenham, echipă la care joacă fundașul român Radu Drăgușin, va avea adversare ca Borussia Dortmund, PSG sau Monaco.



Debutanta FC Pafos, la care evoluează mijlocașul Vlad Dragomir, va primi în Insula Afroditei echipe ca Bayern Munchen și Monaco, iar în deplasare va juca împotriva lui Juventus și Chelsea.



PSV Eindhoven, la care joacă Dennis Man, le va avea ca adversare pe Bayern, Atletico Madrid, Napoli sau Liverpool.



Cele 36 de echipe vor disputa fiecare câte opt meciuri, iar primele opt clasate la final vor accede direct în optimile de finală, în timp ce formațiile clasate pe pozițiile 9-24 vor disputa baraje pentru calificarea în optimi.

Finala va avea loc pe 30 mai, la Budapesta, pe Puskas Arena.



Programul celor 36 de participante:



Paris Saint-Germania (Franța) va juca acasă cu Bayern Munchen, Atalanta, Tottenham și Newcastle, iar în deplasare cu FC Barcelona, Bayer Leverkusen, Sporting Lisabona și Athletic Bilbao;



Real Madrid (Spania) va juca acasă cu Manchester City, Juventus), Olympique Marseille și AS Monaco, iar în deplasare cu Liverpool, Benfica, Olympiakos Pireu, Kairat Almatî.



Manchester City (Anglia) va juca acasă cu Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Napoli și Galatasaray, iar în deplasare cu Real Madrid, Villarreal, Bodo/Glimt și AS Monaco.



Bayern Munchen (Germania) va juca acasă cu Chelsea, FC Bruges, Sporting Lisabona și Union Saint-Gilloise, iar în deplasare cu PSG, Arsenal, PSV și Pafos.



Liverpool (Anglia) va juca acasă cu Real Madrid, Atletico Madrid, PSV și Qarabag, iar în deplasare cu Inter Milano, Eintracht Frankfurt, Olympique Marseille și Galatasaray.



Inter Milano (Italia) va juca acasă cu Liverpool, Arsenal, Slavia Praga și Kairat Almatî, iar în deplasare cu Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Ajax și Union Saint-Gilloise.



Chelsea (Anglia) va juca acasă cu FC Barcelona, Benfica, Ajax și Pafos, iar în deplasare cu Bayern Munchen, Atalanta, Napoli și Qarabag.



Borussia Dortmund (Germania) va juca acasă cu Inter Milano, Villarreal, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao și în deplasare cu Manchester City, Juventus, Tottenham și FC Copenhaga.



FC Barcelona (Spania) va juca acasă cu PSG, Eintracht Frankfurt, Olympiakos Pireu și FC Copenhaga, iar în deplasare cu Chelsea, FC Bruges, Slavia Praga și Newcastle.



Arsenal (Anglia) va juca acasă cu Bayern Munchen, Atletico Madrid, Olympiakos Pireu și Kairat Almatî, iar în deplasare cu Inter Milano, FC Bruges, Slavia Praga și Athletic Bilbao.



Bayer Leverkusen (Germania) va juca acasă cu PSG, Villarreal, PSV și Newcastle, iar în deplasare cu Manchester City, Benfica, Olympiakos Pireu și FC Copenhaga.



Atletico Madrid (Spania) va juca acasă cu Inter Milano, Eintracht Frankfurt, Bodo/Glimt, Union Saint-Gilloise, iar în deplasare cu Liverpool, Arsenal, PSV și Galatasaray.



Benfica Lisabona (Portugalia) va juca acasă cu Real Madrid, Bayer Leverkusen, Napoli și Qarabag, iar în deplasare Chelsea, Juventus, Ajax și Newcastle.



Atalanta Bergamo (Italia) va juca acasă cu Chelsea, FC Bruges, Slavia Praga și Athletic Bilbao, iar în deplasarecu PSG, Eintracht Frankfurt, Olympique Marseille și Union Saint-Gilloise.



Villarreal (Spania) va juca acasă cu Manchester City, Juventus, Ajax și FC Copenhaga, iar în deplasare cu Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Tottenham și Pafos.



Juventus Torino (Italia) va juca acasă cu Borussia Dortmund, Benfica, Sporting Lisabona și Pafos, iar în deplasare cu Real Madrid, Villarreal, Bodo/Glimt și Monaco.



Eintracht Frankfurt (Germania) va juca acasă cu Liverpool, Atalanta, Tottenham și Galatasaray, iar în deplasare cu FC Barcelona, Atletico Madrid, Napoli și Qarabag.



FC Bruges (Belgia) va juca acasă cu FC Barcelona, Arsenal, Olympique Marseille și AS Monaco, iar în deplasare cu Bayern Munchen, Atalanta, Sporting Lisabona și Kairat Almatî.



Tottenham Hotspur (Anglia) va juca acasă cu Borussia Dortmund, Villarreal, Slavia Praga și FC Copenhaga, iar în deplasare cu PSG, Eintracht, Bodo/Glimt și AS Monaco.



PSV Eindhoven (Olanda) va juca acasă cu Bayern Munchen, Atletico Madrid, Napoli și Union Saint-Gilloise, iar în deplasare cu Liverpool, Bayer Leverkusen, Olympiakos Pireu și Newcastle.



Ajax Amsterdam (Olanda) va juca acasă cu Inter Milano, Benfica, Olympiakos Pireu și Galatasaray, iar în deplasare cu Chelsea, Villarreal, Olympique Marseille și Qarabag.



Napoli (Italia) va juca acasă cu Chelsea, Eintracht, Sporting Lisabona și Qarabag, iar în deplasare cu Manchester City, Benfica, PSV și FC Copenhaga.



Sporting Lisabona (Portugalia) va juca acasă cu PSG, FC Bruges, Olympique Marseille, Kairat Almatî și în deplasare cu Bayern Munchen, Juventus, Napoli și Athletic Bilbao.



Olympiakos Pireu (Grecia) va juca acasă cu Real Madrid, Bayer Leverkusen, PSV și FC Pafos, iar în deplasare cu FC Barcelona, Arsenal, Ajax și Kairat Almatî.



Slavia Praga (Cehia) va juca acasă cu FC Barcelona, Arsenal, Bodo/Glimt și Athletic Bilbao, iar în deplasare cu Inter Milano, Atalanta, Tottenham și Pafos.



Bodo/Glimt (Norvegia) va juca acasă cu Manchester City, Juventus, Tottenham și AS Monaco, iar în deplasare cu Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Slavia Praga și Galatasaray.



Olympique Marseille (Franța) va juca acasă cu Liverpool, Atalanta, Ajax și Newcastle, iar în deplasare cu Real Madrid, FC Bruges, Sporting Lisabona și Union Saint-Gilloise.



FC Copenhaga (Danemarca) va juca acasă cu Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Napoli și Kairat Almatî, iar în deplasare cu FC Barcelona, Villarreal, Tottenham și Qarabag.



AS Monaco (Franța) va juca acasă cu Manchester City, Juventus, Tottenham și Galatasaray, iar în deplasare cu Real Madrid, FC Bruges, Bodo/Glimt și Pafos.



Galatasaray Istanbul (Turcia) va juca acasă cu Liverpool, Atletico Madrid, Bodo/Glimt și Union Saint-Gilloise, iar în deplasare cu Manchester City, Eintracht, Ajax și AS Monaco.



Union Saint-Gilloise (Belgia) va juca acasă cu Inter Milano, Atalanta, Olympique Marseille, Newcastle, iar în deplasare cu Bayern Munchen, Atletico Madrid, PSV și Galatasaray.



Qarabag FK (Azerbaidjan) va juca acasă cu Chelsea, Eintracht, Ajax și FC Copenhaga, iar în deplasare cu Liverpool, Benfica, Napoli și Athletic Bilbao.



Athletic Bilbao (Spania) va juca acasă cu PSG, Arsenal, Sporting Lisabona și Qarabag, iar în deplasare cu Borussia Dortmund, Atalanta, Slavia Praga și Newcastle.



Newcastle United (Anglia) va juca în deplasare cu FC Barcelona, Benfica, PSV și Athletic Bilbao, iar în deplasare cu PSG, Bayer Leverkusen, Olympique Marseille și Union Saint-Gilloise.



FC Pafos (Cipru) va juca acasă cu Bayern Munchen, Villarreal, Slavia Praga și AS Monaco, iar în deplasare cu Chelsea, Juventus, Olympiakos Pireu și Kairat Almatî.



Kairat Almatî (Kazahstan) va juca acasă cu Real Madrid, FC Bruges, Olympiakos Pireu, FC Pafos, iar în deplasare cu Inter Milano, Arsenal, Sporting Lisabona și FC Copenhaga.

