Lideri internaționali se reunesc la București pentru a dezbate viitorul Europei și al regiunii Mării Negre

Institutul Aspen România, în parteneriat cu The German Marshall Fund of the United States (GMF) și Aspen Institute România – Biroul Chișinău, va organiza în perioada 22–24 octombrie 2025, cea de-a 14-a ediție a Aspen – GMF Bucharest Forum, unul dintre cele mai influente evenimente dedicate reflecției strategice asupra viitorului Europei și al regiunii Mării Negre.



Evenimentul se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Capitala României devine, timp de trei zile, centrul dialogului strategic dintre lideri politici, experți și reprezentanți ai mediului de afaceri din Europa și Statele Unite.

Ediția din acest an explorează teme majore precum securitatea europeană, energia și lanțurile de aprovizionare, transformarea digitală și competiția globală pentru inovație și investiții, în contextul noilor echilibre geopolitice. Printre vorbitorii de marcă se numără:

· Mircea Geoană – Președinte, Institutul Aspen România / fost Secretar General Adjunct, NATO

· Ionuț Moșteanu – Viceprim-ministru al României, Ministru al Apărării Naționale

· Dragoș Pîslaru – Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene

· Martin Dvořák – Ministrul Afacerilor Europene, Cehia

· Charlie Ottley – Jurnalist, Prezentator “Flavours of Romania”

· Alexandru Petrescu – Președinte, Autoritatea Supraveghere Financiară

· Christina Verchere – CEO, OMV Petrom

Agenda completă, cât și lista speakerilor cu reputație globală și regională, pot fi analizate AICI.

Prin aceste dezbateri de nivel înalt, forumul consolidează rolul României ca actor regional și partener strategic al Europei și Statelor Unite, oferind o perspectivă asupra transformărilor globale care vor modela următorul deceniu.

Un accent deosebit va fi pus pe viitorul regiunii extinse a Mării Negre și al Republicii Moldova, în contextul extinderii Uniunii Europene și al reconfigurărilor geopolitice majore. Forumul va găzdui, de asemenea, Aspen Economic Strategy Initiative, o platformă dedicată dialogului asupra politicilor economice ale României și Europei.

Institutional Partners: Ministry of Foreign Affairs, Ministry of National Defence, Ministry of Economy, Digitalization, Entrepreneurship and Tourism, Ministry of Investments and European Projects, Ministry of Energy, National Bank of Romania (BNR), EU Commission Representation in Romania, National Energy Regulatory Authority (ANRE), The Authority for the Digitalization of Romania (ADR)

Strategic Partners: The Aspen Institute US, Aspen Institute Central Europe, Aspen Institute Kyiv, Aspen Institute Romania – Brussels Office

Knowledge Partners: European Center for Economic Security, Technology and Resilience (ECESTR), Romanian National Cyber Security (DNSC), Euro-Atlantic Resilience Centre (E-ARC), European Cybersecurity Competence Centre (ECCC), EY, Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), British Romanian Chamber of Commerce (BRCC)

JUBILEE STRATEGIC PARTNER: Vodafone

PLATINUM PARTNER: QUALCOMM

GOLD PARTNERS: OMV Petrom, Unicredit Bank, Raiffeisen, Mastercard, Rompetrol, eMAG, Meta

SILVER PARTNERS: PPC Romania, Google, UBER, Enevo, Garanti BBVA

Supporting Partners: Valvis, Cărturești, Foundation Conservation Carpathia