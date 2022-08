Lia Bugnar, mesaj trimis lui Anghel Damian după ce actorul s-a cuplat cu Theo Rose

Recent, Anghel Damian a publicat o fotografie cu el, în dreptul căreia a scris: „Fotografia asta a fost facuta dupa 15 ore de plimbat prin aeroporturi, zboruri anulate, imbarcari respinse si aproximativ 7 ore de somn cumulate din ultimele 50. Cand in sfarsit am ajuns la Sarajevo, m-au luat pe sus si m-au dus la sedinta foto dinaintea premierei filmului @oamenidetreaba. Protocolul de premiera te obliga sa semnezi portretul la ceremonie - un fel de automangaiere narcisiaca - si el sa ramana expus pana a doua zi, cand va fi inlocuit de alt portret: un alt actor, din urmatorul film in premiera. O metafora sublima pentru viata si profesie. Azi esti in rama, maine esti scos de acolo si poate peste un timp esti pus din nou, numai ca sa fii dat jos ceva mai tarziu. Cel mai important in tot procesul asta e sa ramai tu, sa stii exact cat esti si cine esti si sa intelegi ca atat cel din rama, cat si cel dat jos sunt o fictiune. Dupa care sa incerci sa te bucuri de tine, de oameni (de treaba) si de lucrurile pe care le-ai facut si care raman ca o mica marturie a existentei. Filmul din care fac parte ne vorbeste si despre asta si sper ca atunci cand va aparea in cinema sa isi gaseasca publicul pe care il merita. Pana atunci, ne mai inramam si dezramam de cateva ori, parcurgem acest ciclu al unei realitati inventate”.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Anghel Damian (@angheldamian)

Fosta lui iubită, regizoarea Lia Bugnar, i-a lăsat un comentariu în care a scris: „Esti perfect si cu rama si fara. Defectul pozelor e ca surprind doar exteriorul, noroc cu privirea care lasa un pic din frumusetea dinlauntru sa se vada. Bravo, sa tot faci si sa te bucuri!”

Lia Bugnar a făcut, ieri, prima postare după despărțirea de Anghel Damian:

„De cand viata mea a devenit subiect de tabloid nu prea mi-a venit sa mai scriu nimic pe-aici. N-as putea sa spun de ce, un fel de joc pueril de v-ati ascunsa cu oameni mari. Ideea bazata pe nimic ca, daca stau intr-un ungher, lumea uita de mine. Dupa care m-am mai gandit un pic si am ajuns la concluzia ca lumea in forma ei de acum, cea mai proasta forma din cate au fost daca e sa ma intrebati pe mine, a ajuns asa si pentru ca un om ca mine isi cauta un colt sa se ascunda atunci cand lucrurile se rostogolesc in absurd. Si-uite-asa mi-a picat mie fisa ca poate lumea ar fi un loc mai in regula daca nu numai ca as avea curajul sa ies din casa, ba chiar sa ma deplasez tinand capu' cat se poate de sus (si pot destul, ca am 1,77). Am toate motivele s-o fac si sutele de mesaje private pe care le-am primit de la voi in astea aproape doua luni sunt, in felul lor, o confirmare ca asa e si ca nu sunt inchipuita. Am avut aseara spectacol la sala mare de la TNB si am vazut 900 de oameni care ascultau actorii mei minunati vorbind intre ei vorbele mele, din gandurile mele, din fiinta mea. Si radeau unde ma gandisem eu in fotoliul meu de-acasa ca vor rade, si se emotionau unde ma gandisem eu in fotoliul meu de-acasa ca se vor emotiona . Din fotoliu' meu de-acasa in mintile si sufletele lor... nu e distanta mica. E imens. E un miracol. Asa ca da, am inceput sa ies din casa si am inteles, sper, o data pentru totdeauna ca e foarte frumos ca am norocul sa fiu eu. Ca e un privilegiu chiar”.

Lia Bugnar (53 de ani) și Anghel Damian (31 de ani) au format un cuplu vreme de nouă ani.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News