Măsura a fost salutată de jurnalistul Val Vâlcu, care a explicat, cu exemple concrete, de ce este o decizie de bun-simț pentru un oraș sufocat zilnic de ambuteiaje.

„Aceste mașini, de gunoi în special, dar și altele, în țările civilizate vin noaptea, nu când e oră de vârf. Eu sunt deranjat că, la ora de vârf, vine curierul să-i aducă unui leneș o pereche de chiloți, că nu s-a deranjat până la mall să-și ia boxeri. Trebuie să vină curierul acasă la ora aia... Ar trebui să fie anumite ore de livrări. În fond, la ora de vârf nici n-ar trebui să fie acasă, ar trebui să fie la muncă. Mă rog, se lucrează de acasă, asta e”, a spus jurnalistul.

Val Vâlcu a vorbit și despre necesitatea unei armonizări a programelor de lucru ale companiilor, pentru a se evita aglomerația de dimineață din zone precum Pipera.



„Corporațiile ar trebui să-și armonizeze programele, să nu vină toți odată în Pipera, la aceeași oră. Și în interiorul firmelor, și între ele, ar putea discuta. Unii pot începe la 8.00, alții la 9.00 sau 10.00. În Vest așa se face. Unde nu e nevoie să fie toți odată, ca la banda de montaj. La corporate, la headquarters, nu trebuie să vină toți odată. Unul care e mai matinal poate să vină la 7, unul care se trezește mai târziu să vină la 10. Și atunci ai interval de la 7 la 10, nu vin toți la 9. De la 8 la 9 nu se circulă”, a adăugat el.

Acesta a făcut comparații și cu marile orașe din Occident



„Am văzut că în Occident mașina de gunoi vine noaptea. Eram în centru, la New York. La 4 dimineața te trezea mașina de gunoi. Cine avea somnul mai fragil, se trezea, dar nu bloca traficul la 8 dimineața. Deci ideea lui Stelian Bujduveanu e foarte bună. Mașinile de gunoi să nu vină la orele de vârf, camioanele, livrările de diverse, să se facă noaptea. Să se trezească un pic mai devreme barista și să aducă cafeaua, zahărul și cornulețele. I le aduce livratorul la 7, chiar dacă începe programul la 9. La ore de vârf, nu. Foarte bine”, a mai spus jurnalistul

Val Vâlcu a conchis că, deși măsura poate însemna un disconfort temporar pentru firmele de curierat sau salubrizare, beneficiile pentru oraș și cetățeni sunt evidente:



„E o măsură foarte bună. Înseamnă un disconfort, poate o cheltuială pentru cei cu curieratul, cu camioanele, cu livrările. Altfel, e război în trafic. Nu e normal. Oricât de lată ai face șoseaua, sigur, nu până la absurd, de 10 benzi, tot va fi aglomerație. Deci măsura e foarte bună și are perfectă dreptate Bujduveanu”.

Primarul General, Stelian Bujduveanu: „Traficul din București este una dintre cele mai mari provocări ale administrației locale și, în același timp, o sursă permanentă de nemulțumire pentru cetățeni. Avem astăzi peste 1,7 milioane de mașini înmatriculate în Capitală și alte aproximativ 300.000 care intră zilnic din județele limitrofe. Este evident că acest oraș nu mai poate susține un asemenea volum de trafic fără măsuri clare de prioritizare.

De aceea, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, am analizat datele și am decis să propunem dezbaterii publice și apoi Consiliului General o măsură concretă: interzicerea circulației, în intervalele de vârf, a mașinilor care nu au un rol esențial în acele momente ale zilei. Nu este o măsură împotriva agenților economici sau a operatorilor de salubritate, ci una în favoarea cetățenilor. Această măsură, odată pusă în practică, va elibera din trafic 150.000 de mașini. Intervalele orare 7:00-10:00 și 16:00-19:00 trebuie să fie dedicate bucureștenilor care merg la serviciu și care duc și aduc copiii de la școală”.

Scopul măsurii

· fluidizarea traficului în orele de vârf;

· creșterea siguranței rutiere în zonele intens pietonale și în perimetrele protejate;

· reducerea poluării (emisii, praf, zgomot);

· asigurarea continuității serviciilor publice și a lanțurilor de aprovizionare în condiții previzibile și cu impact minim;

· alinierea la bune practici din alte municipii mari din România și capitale europene;

Amenzi între 3.000 și 5.000 de lei

Încălcarea prevederilor va constitui contravenție și va fi sancționată cu amenzi cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei, aplicate de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, de polițiile locale de sector și de personalul împuternicit de Primarul General, în condițiile legii.

Excepțiile de la interdicție

Sunt exceptate de la această măsură, fără a necesita derogare prealabilă, autovehiculele aflate în misiune ale serviciilor de urgență și ordine publică - ISU/IGSU (pompieri), SMURD, ambulanțe publice și private, Poliția Română (inclusiv Poliția Rutieră), Jandarmeria Română, Poliția Locală, în misiune, atunci când se află în misiune.



Sunt exceptate și structurile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, inclusiv Poșta militară, în misiune, precum și serviciile de intervenție tehnico-edilitare pentru avarii sau urgențe - operatori de utilități publice (energie electrică, gaze, termoficare, apă‑canal, salubrizare stradală, telecomunicații) și administratorul drumului, pe durata intervenției.



De asemenea, sunt exceptate activitățile de deszăpezire, combaterea poleiului, degajarea carosabilului, transportul materialelor antiderapante și utilizarea utilajelor speciale de iarnă. Totodată, se exceptează transportul de medicamente, produse sanguine, organe sau țesuturi pentru transplant, consumabile critice pentru unități medicale, precum și aprovizionarea de urgență a acestora.

