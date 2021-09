Lazăr: "Strategia naţională împotriva criminalităţii organizate 2021-2024 va fi un fiasco"

"'Implementarea strategiei se va realiza în limitele strategiilor fiscal-bugetare pentru perioada 2020-2024. Finanțarea se va asigura din bugetele instituțiilor implicate, în limita sumelor aprobate anual pentru această destinație. Pentru cazurile în care aceste resurse nu sunt încă acoperite, este important ca fiecare instituție publică să își revizuiască prioritățile bugetare pentru a asigura reflectarea în bugetele pentru anii 2021-2024 a resurselor minimale.'

Despre anul 2021 nu mai putem vorbi fiind un an ratat. Probabil se va organiza Comitetul de coordonare se va gandi conceptul. Institutiile implicate nu au prevazut pentru acest an resursele financiare. Lasarea la aprecierea fiecarei instititutii implicate sa isi prevada fonduri pentru implementarea Strategiei este un mod riscant de lucru. Acest lucru s-a dovedit si in cazul Strategiilor antidrog, combaterea traficului de persoane sau tineret.

Institutiile publice cu responsabilitati nu au alocat deloc resurse, fie au alocat resurse derizorii tocmai pentru ca in Planul de Actiune aferent Strategiilor, erau cate patru institutii centrale si locale responsabile si nu puteau determina coeficientul financiar si logistic de implicare. 14 ani de implicare directa in combaterea consumului de droguri, 3 Strategii Nationale Antidrog - 2005-2012, 2013-2020 si sper sa apara si Strategia 2021-2025 in acest an, imi permit sa constat acest esec previzibil al Strategiei Nationale Impotriva Criminalitatii Organizate.

Pentru predictibilitate si sustenabilitate, Guvernul ar fi trebuit sa aloce resurse financiare concrete, sa stabileasca necesarul de de logistica adaptat secolului XXI. Strategia intra in zona gruparilor cu foarte multi bani si influenta si fara o contrapondere nu vad un rezultat concret, ci doar o noua Strategie pe ...hartie.

Faptul ca s-a optat pentru un Comitet interministerial si nu un concept de Agentie coorodonatoare cu putere de decizie, va fi un fel de 'un copil cu mai multe moase ramane cu buricul netaiat", transmite Gigel Lazăr.