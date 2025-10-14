€ 5.0879
Data publicării: 18:33 14 Oct 2025

Kadîrov, mercenarul lui Putin, a primit ce-a de-a 36 medalie din partea Rusiei, de la invadarea Ucrainei
Autor: Doinița Manic

Kadîrov, mercenarul lui Putin, a primit ce-a de-a 36 medalie din partea Rusiei, de la invadarea Ucrainei Foto: Agerpres
 

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a primit a 36-a medalie din partea Rusiei, de când Vladimir Putin a invadat Ucraina.

Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a primit medalia de gradul I „Pentru contribuția la dezvoltarea mișcării fermierilor din Rusia”. El a anunțat acest lucru pe canalul său de Telegram, scrie The Moscow Times

Distincția i-a fost acordată de Vladimir Plotnikov, prim-vicepreședinte al Comisiei pentru probleme agrare din Duma de Stat și președinte al Asociației Fermierilor și Cooperativelor Agricole din Rusia (АККОР), în cadrul unei ceremonii festive organizate la Groznîi.

Kadîrov a declarat că „i-a fost plăcut să primească” cea mai înaltă distincție a Asociației chiar din mâinile lui Plotnikov. Acesta a subliniat, la rândul său, că „în ultimii ani, agricultura din Cecenia a înregistrat o creștere semnificativă”, iar în republică „se aplică tehnologii inovatoare și se utilizează echipamente moderne”. Kadîrov mai deține și titlul de „Fermier de onoare”, primit în 2021.

Ramzan Kadîrov a primit cel puțin 36 de distincții de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina

Aceasta este cel puțin a 36-a distincție primită de liderul cecen de la începutul invaziei ruse în Ucraina. Potrivit publicației Verstka, la începutul lunii august numărul premiilor sale ajunsese la 31. De atunci, Kadîrov a mai primit o medalie pentru contribuția la îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor, medalia „Pentru merite față de raionul municipal Vedenski”, ordinul „Apărătorul Sunnei” oferit de Centrul de Coordonare al Musulmanilor din Caucazul de Nord, precum și o a doua „Stea de Aur” a Eroului Republicii Cecene, înmânată chiar de ziua sa, pe 5 octombrie.

De la începutul războiului, colecția de distincții a lui Kadîrov a crescut constant. El a primit 13 premii din partea diferitelor organizații – printre care ordinul Institutului Kurchatov (mai 2022) și insigna „Centaur” a Consiliului Arhitecților-șefi din Rusia (iunie 2024) –, 10 distincții departamentale, inclusiv titlurile de „lucrător de onoare al complexului agroindustrial” și „eminent al serviciului de ambulanță”, acordate la doar două zile distanță în octombrie 2024, două ordine de stat – „Alexandru Nevski” și „Pentru merite față de Patrie”, gradul II – trei distincții regionale, inclusiv titlul de Erou al Republicii Cecene (primit prima dată în 2022), precum și trei premii acordate de administrațiile de ocupație din Ucraina: ordinul prieteniei al „LNR”, medalia de erou a „LNR” și medalia „Pentru eliberarea Mariupolului”.

Kadîrov s-a remarcat ca un aliat vocal al Kremlinului în războiul împotriva Ucrainei, mobilizând trupe cecene pentru sprijinul Rusiei în conflict. De altfel, liderul cecen este numit "mercenarul lui Putin".

