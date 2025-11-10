Justiţia franceză ordonă eliberarea fostului preşedinte Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy a fost eliberat după 20 de zile de închisoare, fiind plasat sub control judiciar în dosarul finanţării libiene.
Curtea de Apel din Paris a ordonat luni eliberarea şi plasarea sub control judiciar a fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare de douăzeci de zile în urma condamnării sale în cazul finanţării libiene a campaniei sale prezidenţiale din 2007, transmite France Presse.
În cursul examinării cererii sale, luni dimineaţă, parchetul a solicitat eliberarea fostului preşedinte sub control judiciar, acesta prezentându-se prin videoconferinţă de la închisoarea Sante din Paris.
Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a fost încarcerat la 21 octombrie după ce a fost condamnat la o pedeapsă de cinci ani de închisoare în cazul finanţării libiene a campaniei sale prezidenţiale din 2007.
