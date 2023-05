Jurnalul intim al Reginei Maria a României a fost achiziţionat de Ministerul Culturii

"Ministerul Culturii şi-a exercitat dreptul de preempţiune pentru un bun cultural mobil clasat în patrimoniul cultural naţional, categoria juridică 'Tezaur', scos la vânzare prin Casa de Licitaţii Historic. Astfel, după cele cinci manuscrise aparţinând lui Emil Cioran şi Mircea Eliade, achiziţionate în luna martie 2022, ministrul Culturii, Lucian Romaşcanu, a semnat astăzi şi contractul de achiziţie a manuscrisului 'Jurnalul intim cu scoarţe verzi' al Reginei Maria a României, care datează din anul 1910", a transmis ministerul.



Potrivit specialiştilor, textul jurnalului a fost redactat cu cerneală neagră, coperţile sunt moi, din pânză de culoare verde-brad, iar marginile prezintă o împletitură de mătase în nuanţa aurului antichizat, starea de conservare a manuscrisului fiind, potrivit Ministerului Culturii, "una foarte bună".



"Chiar dacă nu traversăm un moment economic mulţumitor, sunt extrem de bucuros să anunţ că am reuşit să păstrăm în patrimoniul naţional o adevărată avere culturală, lăsată moştenire de o Regină colecţionară şi iubitoare de artă, un om puternic şi complex, o susţinătoare a culturii. 'Am România în gând, inimă şi suflet', spunea Regina Maria, un om cu o frumuseţe sufletească aparte, o personalitate care a avut un rol crucial în destinul şi evoluţia ţării noastre. Şi, din acest motiv, statul român avea datoria morală de a păstra în patrimoniul său un bun cultural de o rară profunzime", a transmis ministrul Romaşcanu, potrivit unui comunicat transmis Agerpres.



Comisia constituită la nivelul Ministerului Culturii a analizat oferta de vânzare, precum şi documentaţia aferentă, constatând că aceasta este completă. Experţii au stabilit că bunul cultural mobil menţionat are certă valoare ştiinţifică şi au propus ministrului Culturii achiziţionarea acestuia, prin exercitarea dreptului de preempţiune, prin Ministerul Culturii.



Echipa de negociere a fost condusă de secretarul de stat Diana Baciuna, care a fost prezentă vineri la semnarea contractului de achiziţie a manuscrisului.

