Jucătorii lui Dinamo, declaraţii după 1-0 cu Gaz Metan: Ne pare rău că doar atât / Nu e chiar aşa uşor

”Noi ni l-am făcut greu (n.r meciul). Am avut o mulțime de ocazii. Am luat cele trei puncte. Eu zic că cine se uită la TV zic ca am caștigat cu 1-0.

Terenul a fost greu, adversarul a fost dornic de afirmare. Nu e așa ușor. Nu avem ce face. Mister ne-a spus că avem o lună până la baraj și să dăm 100%”, a declarat Cătălin Carp, la finalul meciului cu Gaz Metan.

”Sunt trei puncte, asta e important. Ăsta e fotbalul, am dat mâna după meci. Gaz Metan nu va mai exista, e păcat, eu am pierdut bani aici, sunt bucuros că am reușit să plec. Ăsta nu e fotbal, e greu să te aperi 90 de minute și să stai în jumătatea ta.

Ne pare rău că a fost doar 1-0. Suntem ca în cantonament. Ne pregătim pentru baraj mult mai mult fizic, e rușinos să câștigi doar cu 1-0 cu Mediaș. Ne-au rămas două meciuri foarte importante”, a declarat Răzvan Grădinaru, la finalul meciului cu Gaz Metan Mediaș, conform Digisport.

Ce spune antrenorul lui Dinamo

”Am ratat multe ocazii și jocul a fost destul de încet. Trebuie să lucrăm în continuare, am simțit că va fi greu cu Mediaș. Au luptat, au avut ambiție, dar trebuie să mai muncim, nu este de ajuns ce am arătat în această seară.

Vom avea două zile libere, după aceea ne vom antrena din nou la intensitate maximă. Sunt în această situație pentru că am venit la Dinamo, e important pentru mine să păstrez echipa în prima ligă. Acesta este obiectivul meu!”, a spus Dusan Uhrin.

Medieşenii sperau să marcheze

”Am zis după meciul de la Rapid că va fi altfel cu Dinamo. Speram să marcăm, să îi aducem un pic în degringoladă pe cei de la Dinamo. Până la urmă este un rezultat echitabil, sunt mai maturi în joc. Diferența se vede, dar mergem mai departe. Sunt anumite persoane care se interesează de anumiți jucători.

Unii vor rămâne în Liga 1 și sper să facă pasul cu brio. Eu mă bucur și cred în ei. Le-am zis înainte de meci că trebuie să demonstrăm că putem juca fotbal. Sunt convins că unii vor juca în Liga 1.

Nu mă interesează Clinceniul. Vă spun sincer că m-am împăcat cu gândul. E greu, mă doare sufletul, dar asta e viața”, a declarat Flavius Boroncoi.

