Japonia nu intenționează să recunoască statul palestinian deocamdată

El a adăugat însă că, pentru Tokyo, care susține o soluție cu două state între Israel și palestinieni, problema nu este dacă să recunoască un stat palestinian, ci când să facă acest lucru.

„Sunt conștient că vocile care cer recunoașterea ca stat devin tot mai puternice în comunitatea internațională, precum și în Japonia”, a spus Iwaya într-o conferință de presă.

„Dar guvernul are responsabilitatea să analizeze cu atenție ce va conduce cu adevărat la o soluție bazată pe două state și să facă eforturi diplomatice în această direcție”, a mai spus acesta.

Câțiva aliați ai Statelor Unite se pregătesc să recunoască un stat palestinian, pe măsură ce liderii mondiali se întâlnesc săptămâna viitoare la Adunarea Generală a ONU.