H. D. Hartmann, analist de politică externă, și jurnalistul Val Vâlcu au abordat, în cadrul emisiunii Geostrategica, problema Japoniei, pe fondul unei expansiuni tot mai mari a influenței chineze în zona pacifică.

„Japonia se simte amenințată (n.r. de China), Japonia are în Consituție că nu are nevoie să se militarizeze“, a punctat H. D. Hartmann.

„A fost ambasadorul Japoniei la DC News și spunea că e o cutumă, nu e în Constituție, deci nu trebuie un referendum“, a punctat Val Vâlcu.

„A, e o cutumă! Eu știam că este în Constituție. Oricum, înarmarea Japoniei va duce automat la înarmarea Chinei și vice-versa. Pe flancul celălalt va duce la o înarmare, inclusiv nucleară, a Australiei, lăsând faptul că Australia are cel mai mare punct de spionaj din lume. Five Eyes (Cinci Ochi) are acolo efectiv o vale cât Valea Jiului. E un fund de lac unde se ascultă zeci de milioane de oameni. De asemenea, mai are și un sistem de antrenament militar. Australia va continua să se înarmeze.

Japonia trebuie să se simtă apărată, iar dezechilibrele care sunt la ora actuală în lume nu o fac să se simtă bine. În al doilea rând, Japonia are o problemă cu Coreea de Sud. Dacă ne uităm pe hartă, cine are Coreea de Sud, cine stăpânește acel teritoriu, poate oricând să lovească în pântecul moale al Japoniei“, a completat H. D. Hartmann.

„Și vice-versa. Japonia și-a revenit imediat după război pentru că a început conflictul din Peninsula Coreeană și americanii aveau nevoie de utilaje, de centru logistic. Planul Marshall pentru Japonia putem spune că a fost sui-generis odată cu războiul din Coreea“, a mai spus Val Vâlcu.

