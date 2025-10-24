Jalonul privind scăderea GAP-ului de TVA, eliminat din PNRR. Anunțul Ministerului de Finanțe

România a obținut acordul Comisiei Europene pentru înlocuirea jalonului din PNRR privind reducerea GAP-ului de TVA și a evitat o pierdere de până la 1 miliard de euro din granturi, în 2026, transmite Ministerul Finanțelor.

"În urma unor negocieri purtate de Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, cu reprezentanții Comisiei Europene, jalonul privind reducerea gap-ului de TVA va fi înlocuit cu unul nou. Noul jalon va fi centrat pe măsuri structurale si legislative de întãrire a capacității instituționale a ANAF de a acționa, precum si de îmbunătățire a legislației in vederea sprijinirii organelor fiscale în măsurile de colectare și administrare a contribuabililor", transmite Ministerul de Finanțe, într-un comunicat de presă.

Alexandru Nazare: Este un rezultat important pentru România

"Acesta este un rezultat important pentru România: nu doar că evităm pierderea unei sume semnificative din granturile PNRR, dar consolidăm și credibilitatea noastră în fața Comisiei Europene. Reforma ANAF merge mai departe, cu accent pe măsuri concrete care vor aduce rezultate sustenabile în colectarea veniturilor bugetare, și care vor duce la reducerea gap-ului de TVA intr-un orizont realist.

Este un proces gradual, dar ireversibil — și care va face ca în următorii doi ani ANAF sã devină o instituție complet digitală, cu o cultură internă bazată pe performanțã, nu pe vechime. România are nevoie de o administrație fiscală modernã, predictibilă și transparentă. Este ceea ce facem acum, zi de zi, fără să pierdem din vedere că în spatele cifrelor sunt oameni — funcționari care trebuie motivați și contribuabili care merită respectați", a declarat Alexandru Nazare.

Lista noilor obiective

Totodată, Ministerul Finanțelor a anunță că, în urma discuțiilor cu Comisia Europeană privind implementarea reformelor din PNRR, s-a ajuns la concluzia că deși s-au înregistrat progrese în digitalizarea ANAF, impactul asupra colectării TVA între 2021 și 2024 a fost sub așteptări.

Prin noul jalon, România evită pierderea a până la 1 miliard de euro din granturile PNRR și își consolidează capacitatea instituțională a ANAF și a Autorității Vamale Române, mai subliniează sursa citată.

Noile obiective vizează: