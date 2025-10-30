€ 5.0856
Data publicării: 17:27 30 Oct 2025

Jaful de la Luvru: Cinci noi suspecți, arestați
Autor: Doinița Manic

Muzeul Luvru jefuit Muzeul Luvru din Paris, jefuit în data de 19 octombrie. Foto: Pixabay
 

Cinci noi suspecți au fost arestați în legătură cu jaful de la Luvru.

Cinci noi suspecți au fost arestați în legătură cu jaful de la Muzeul Luvru, a anunțat joi procurorul din Paris, scrie CNN. Noile arestări au avut loc miercuri seara la Paris și în regiunea înconjurătoare, inclusiv în departamentul Seine-Saint-Denis.

Numărul arestărilor în cazul furtului bijuteriilor coroanei Franței a ajuns astfel la șapte.

Dintre cei cinci noi suspecți, unul este bănuit că a făcut parte din grupul de patru persoane care au comis jaful, a declarat procurorul Laure Beccuau, pentru postul de radio francez RTL.

Aceasta înseamnă că, după o urmărire de 11 zile, polițiștii francezi au reușit să aresteze trei dintre cei patru bărbați despre care se crede că au participat direct la furt, deghizându-se în muncitori pentru a fura artefacte.

VEZI ȘI: Hoții de la Louvre au făcut o greșeală gravă. Indiciul care îi va conduce pe anchetatori direct la bijuteriile regale furate
 

Beccuau a precizat că ancheta nu a dus încă la descoperirea bijuteriilor furate, estimate la o valoare de peste 100 de milioane de dolari. Experții spun că bijuteriile – printre care se află și un colier cu smaralde și cu peste 1.000 de diamante, dăruit de Napoleon celei de-a doua soții – ar fi putut fi deja demontate pentru vinderea pietrelor prețioase.

Primii suspecți arestați au „recunoscut parțial” implicarea la jaf

Primii doi suspecți au fost arestați weekendul trecut, chiar în momentul în care unul dintre ei încerca să fugă în Algeria, de pe aeroportul Charles de Gaulle. Ei fost plasați sub acuzare pentru furt organizat și conspirație criminală.

După 96 de ore de interogatorii, aceștia au „recunoscut parțial” implicarea în jaf, a anunțat Beccuau miercuri seara.

Primul suspect, în vârstă de 34 de ani, este de naționalitate algeriană și avea antecedente pentru infracțiuni rutiere. Anchetatorii au reușit să îl identifice prin ADN-ul găsit pe una dintre trotinetele folosite în timpul jafului.

Al doilea suspect, în vârstă de 39 de ani, este șofer de taxi și curier, născut la Aubervilliers, o suburbie a Parisului. Era deja cunoscut poliției pentru furt calificat. ADN-ul său a fost descoperit pe geamul spart al uneia dintre vitrine, potrivit procurorilor.

Detalii despre jaf

Poliția franceză nu a oferit încă detalii despre cei cinci noi suspecți arestați miercuri seara.

VEZI ȘI: Tot ce trebuie să știi despre jaful de la Luvru. Hoții au luat bijuteriile în doar 4 minute

Reamintim că jaful de la Muzeul Luvru a fost comis pe 19 octombrie. Furtul a atras atenția întregii lumi și a stârnit numeroase întrebări legate de siguranța celui mai vizitat muzeu al Franței. Directoarea Luvrului, Laurence des Cars, a recunoscut în fața Senatului francez că balconul de la etajul al doilea, pe unde hoții au intrat în Galeria Apollo folosind un polizor unghiular, nu era supravegheat de camere de securitate.

