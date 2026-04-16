Jaf cu luare de ostatici la o bancă din Napoli: Atacatorii s-au baricadat cu 30 de oameni în interiorul clădirii / video

Un jaf cu luare de ostatici a avut loc la o sucursală a băncii Credit Agricole din Napoli, situată în Piazzale Medaglie D'oro, în cartierul Arenella, scrie lunionesarda.

La sosirea forțelor de ordine, atacatorii înarmați s-au baricadat înăuntru cu ostaticii. În interiorul sucursalei se aflau aproximativ treizeci de persoane, inclusiv angajați și clienți.

După un moment tensionat, ostaticii au fost eliberați.

Forțele de ordine, cu ajutorul pompierilor, au deschis o ușă și au intrat în instituție, reușind să-i elibereze pe ostatici.

Șase dintre ei s-au simțit rău și au necesitat îngrijiri medicale. La fața locului a sosit și o ambulanță.

Din fericire, situația a fost doar o sperietură minoră și niciunul dintre ei nu este în stare gravă.

Cu puțin înainte de ora 14:00, procurorul din Napoli, Nicola Gratteri, a sosit și el la fața locului.

Misiunea este în dinamică, iar clădirea este încă înconjurată: se pare că ar fi 4 sau 5 atacatori, dintre care unul ar fi fost văzut de martori intrând în bancă cu o armă în mână și cu capul acoperit de o cască.