Controversă după ce Jador a fost gonit de la Filarmonica Timișoara. Comediantul Gheba, mesaj pentru primarul Fritz: "Dacă poate aduce 1000 de oameni la spectacol, de ce nu are alte opțiuni?"

Manelistul Jador urma să susțină un concert la Filarmonica Banatul din Timișoara la data de 17 mai și chiar a apucat să pună biletele în vânzare. Primăria Timișoara a decis însă că un concert de manele nu este potrivit pentru sala Filarmonicii, astfel că a anulat concertul lui Jador.

Totuși, din câte se pare, sala Filarmonicii a mai găzduit momente care nu i-ar face pe deplin cinste unei instituții de cultură. În acest condiții, comediantul Raul Gheba îi transmite un mesaj primarului Timișoarei, Dominic Fritz, în care îl întreabă ce ar trebui să facă o persoană care vrea să susțină un spectacol la Timișoara și are potențialul de a aduce peste 1000 de spectatori.

"Da chiar așa, cum sa cante Jador la Filarmonica Banatul? Pai mă scuzați, dar eu și colegii mei din stand up, când prestam acolo, innobilam acest stabiliment cultural cu umorul nostru intelectual. Spre exemplu, acum doi ani am deschis spectacolul cu o excelenta gluma despre bășinile femeilor și am continuat cu un material despre cum se c˙˙ă câinele meu, iar domnul Constantin Bojog a executat cu virtuozitate un bit de 15 minute despre masturbare. Lucruri fine, nu manele. Evident că toată decizia e de un elitism, *cough rasism* grețos și cum bine zice și Marius Ghincea adevăratul cancel culture a fost întotdeauna ăla din dreapta conservatoare. Și culmea, chiar cred că Jador ar trebui cancelat(anulat-n.r.), dar nu pentru cine e și ce canta, ci pentru că e un artist care efectiv își bate joc de publicul lui promovând aproape săptămânal cate un scam financiar sau cate un pseudomedicament.edit: că mi-am amintit. daca domnul Fritz are problema asta, de ce nu se întreabă mai bine de ce in Timișoara un artist care poate să aducă 800-1000 de oameni la un spectacol/concert nu are alte opțiuni de sali pe care sa le închirieze?" a scris Raul Gheba pe Facebook.

Jador spune că i-a fost anulat concertul pe motive de rasism

Jador susține că de fapt concertul i-ar fi fost anulat pentru că este de etnie romă. La rândul său, i-a transmis un mesaj primarului Fritz:

"Am făcut o facultate, domnule primar, am făcut un master, am încercat să-mi depăşesc condiţia pentru că e greu să pleci de pe câmp, cu oile şi să ajungi Jador.

FACETI TIMISOARA DE RAS si nu o sa mai vin sa cant acolo pentru ca am inteles ca oamenii au fost foarte scarbiti cand au auzit ca vin sa cant la Filarmonica", a mai spus cantaretul.

