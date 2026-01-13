Israelul rupe relațiile cu mai multe agenții ale ONU. Ce s-a întâmplat

"După ce a examinat şi discutat retragerea Statelor Unite din zeci de organizaţii internaţionale, ministrul afacerilor externe, Gideon Saar, a decis că Israelul va întrerupe imediat toate contactele cu următoarele agenţii ale ONU şi organizaţii internaţionale", a anunţat Saar într-un comunicat în care sunt enumerate cele şapte entităţi.

Pe lângă cele două entităţi menţionate, Israelul nu va avea relaţii nici cu Biroul Reprezentantului Special al Secretarului General al ONU pentru Copii şi Conflicte Armate, ceea ce pare a fi un act de represalii - conform comunicatului Ministerului de Externe - pentru includerea Israelului în 2024 pe lista ţărilor care încalcă grav drepturile copiilor în conflictele armate.

"Israel este singura ţară democratică care apare pe listă, alături de ISIS şi Boko Haram. Israelul deja îşi întrerupsese legăturile cu ministerul în iunie 2024", detaliază textul.

Acuzații la adresa ONU Femei privind atacurile din 7 octombrie

Despre ONU Femei, pe care Israelul o acuză că ar fi ignorat presupuse cazuri de violenţă sexuală petrecute pe 7 octombrie, Ministerul israelian de Externe aminteşte că fosta directoare a biroului local îşi încheiase deja mandatul la cererea Israelului şi că acordul de cooperare cu organizaţia fusese anulat începând din iulie 2024.

Pe listă apare, de asemenea, Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD) şi Comisia Economică şi Socială a Naţiunilor Unite pentru Asia de Vest (CESPAO), pe care Israel le acuză că publică "rapoarte dure antiisraeliene în fiecare an".

În privinţa Alianţei Civilizaţiilor a ONU, fondată de Turcia şi Spania şi pe care o califică drept o "platformă pentru atacuri împotriva Israelului" ONU Energie şi Forumul Mondial privind Migraţia şi Dezvoltarea, Israelul justifică ruperea relaţiilor deoarece acestea "subminează capacitatea ţărilor suverane de a-şi aplica propriile legi de imigraţie".

Avertisment: Lista ar putea fi extinsă

În plus, Ministerul de Externe din Israel avertizează că alte organizaţii internaţionale vor fi analizate în profunzime şi că vor fi luate alte măsuri similare în curând.

Parlamentul israelian a aprobat pe 30 decembrie o reformă a legii din 2024 care declara ilegală în Israel Agenţia ONU pentru Refugiaţii Palestinieni (UNRWA), prin care, într-o decizie fără precedent şi care contravine dreptului internaţional, priva această instituţie de imunitate, în acelaşi timp ordonând exproprierea sediilor şi sechestrarea bunurilor sale din Ierusalimul de Est.

Cu trei săptămâni mai devreme, poliţişti israelieni, însoţiţi de funcţionari municipali, pătrunseseră deja cu forţa în sediul din Ierusalimul de Est şi înlocuiseră steagul ONU cu unul al Israelului.

În plus, noua lege, care include trei amendamente anterioare, prevede în mod expres interzicerea prestării serviciilor de telecomunicaţii către UNRWA, aplicând un regim similar celui pentru furnizările de bază, precum şi blocarea serviciilor financiare.