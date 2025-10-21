€ 5.0832
Data actualizării: 20:50 21 Oct 2025 | Data publicării: 20:50 21 Oct 2025

Își face ANPC treaba sau doar ridică din umeri la problemele consumatorilor? Românii își spun experiențele pe Reddit
Autor: Alexandra Curtache

hotca ioan paul anghel FOTO: Agerpres
 

Funcționează cum trebuie ANPC sau e doar un nume pe hârtie? Românii discută experiențele lor online, de la telefoane pierdute la produse expirate.

O discuție aprinsă a luat naștere recent pe Reddit, după ce un român a întrebat unde poate depune o plângere pentru un telefon „pierdut” în timpul livrării. Subiectul a declanșat o dezbatere amplă privind eficiența Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) în rezolvarea reclamațiilor.

Telefon dispărut în livrare: ANPC, ultima speranță?

Postarea inițială a venit din partea unui utilizator care nu știa unde să se adreseze după ce un telefon trimis în garanție la Flip.ro nu a ajuns la destinatar: „Am un amic care și-a trimis telefonul prin garanție la Flip și când a ajuns la ei, cutia era goală. Atât Flip.ro cât și DPD au ridicat din umeri. Acum nu găsește nicio soluție”, a scris acesta pe Reddit.

Un comentator a recomandat depunerea unei plângeri la ANPC, relatând experiența personală: „Plângere la ANPC ți în termen de 30 zile vei fi sunat de către firma de curierat care își cere scuze, că s-a găsit coletul într-un colț ascuns în depozit. Am pățit fix la fel, am depus și plângere la poliție, am contactat și firma de curierat și plângere la ANPC. În momentul în care comisarul ANPC s-a apucat de muncă și i-a contactat să verifice camerele, imediat s-a găsit telefonul”.

Românii dezbat: ANPC funcționează sau nu?

Totuși, nu toți utilizatorii au aceeași părere. Unii au pus sub semnul întrebării capacitatea instituției de a rezolva problemele consumatorilor: „Crezi că ANPC face ceva? Haha. Ia mergi pe la un Mega Image, ia un produs expirat de pe raft și fă o plângere la ANPC, vezi dacă se rezolvă ceva”, a comentat un utilizator sceptic.

Alți participanți la discuție au adus exemple în care ANPC a intervenit eficient: „Permite-mi să te contrazic. Am fost cu un prieten în cartier la un Profi să cumpărăm două doze de suc. Am ajuns la casă, am plătit și din prostie m-am uitat pe spate: o doză era bună, cealaltă era expirată. Am zis aia e, se mai întâmplă, așa că i-am zis vânzătoarei și m-am dus la frigider să iau alta. Mă uit pe spate, expirată. Am mai luat încă vreo trei, erau la fel. Am făcut poză la bon, la doze, am trimis către ANPC și am primit răspunsul din imagine. Și nu e singura reclamație pe care o fac”.

Discuțiile de pe Reddit arată un paradox: experiențele personale diferă foarte mult, în funcție de situație și de implicarea directă a comisarilor. În timp ce unii români laudă eficiența ANPC, alții consideră că instituția este depășită de situație și greu accesibilă pentru problemele de zi cu zi.

Debatarea continuă online, demonstrând că percepția publică asupra ANPC este încă divizată, iar românii continuă să se întrebe dacă instituția își face cu adevărat treaba atunci când consumatorii au nevoie.

