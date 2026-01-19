Iranul amenință SUA cu un „război total“, dacă ayatollahul Ali Khamenei pățește ceva

Preşedintele Iranului, Masud Pezeshkian, a avertizat că orice agresiune împotriva liderului suprem al ţării, Ali Khamenei, ar echivala cu "un război total", după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat că "este momentul să căutăm o nouă conducere" la Teheran, informează luni EFE și Agerpres.

"Orice agresiune împotriva liderului suprem al ţării noastre echivalează cu un război total împotriva poporului iranian", a scris Masud Pezeshkian pe reţeaua socială X duminică seara.

Preşedintele iranian a pus, de asemenea, pe seama SUA şi a aliaţilor săi dificultăţile economice cu care se confruntă populaţia din Iran din cauza unei "duşmănii istorice şi a sancţiunilor inumane" ca răspuns la afirmaţiile de sâmbătă ale liderului de la Casa Albă, potrivit cărora 37 de ani de conducere a lui Khamenei au dus Iranul la "distrugere totală".

Trump și-ar dori un alt regim la Teheran

Preşedintele american a afirmat într-un interviu pentru Politico că "este momentul să căutăm o nouă conducere în Iran" şi l-a acuzat pe liderul suprem al ţării, Ali Khamenei, de "utilizarea violenţei la niveluri nemaivăzute", cu moartea a "mii de persoane pentru a menţine controlul".

Donald Trump ameninţase deja că va interveni militar dacă autorităţile iraniene vor reprima violent protestele antiguvernamentale începute pe 28 decembrie din cauza deteriorării situaţiei economice, manifestaţii care s-au extins rapid în întreaga ţară cu lozinci în care se cerea sfârşitul Republicii Islamice. Aceste proteste au atins punctul culminant pe 8 şi 9 ianuarie.

Peste 3.000 de morți în Iran

Potrivit ONG-ului de opoziţie Iran Human Rights, cu sediul la Oslo, represiunea a cauzat peste 3.400 de morţi.

Liderul suprem al Iranului a recunoscut sâmbătă moartea "câtorva mii" de persoane în timpul manifestaţiilor, dar l-a acuzat pe Donald Trump pentru cele întâmplate, considerând că SUA au instigat şi încurajat tulburările cu scopul de a destabiliza ţara.

Autorităţile iraniene susţin că elemente înarmate, pe care le-au calificat drept terorişti care au legătură cu SUA şi Israelul, s-au infiltrat în rândul manifestanţilor şi sunt responsabile de decese.