Ioana Constantin: În sănătate e nevoie de un bun manager, exact ce nu a fost Voiculescu

Într-o postare pe Facebook, Ioana Constantin a vorbit despre recenta criză din coaliția de guvernare care, în opinia tânărului politician, este mai mult o criză a sistemului de sănătate:

„N-a fost criză politică. Criza e în sănătate

N-a fost o criză politică, a fost o criză adolescentină, accentuată de o reglare de conturi între părți din interiorul partidelor. S-au reașezat cu ocazia asta și polii de putere din partide, în așteptarea Congresului. Voiculescu nu a înțeles asta, la fel cum nu a înțeles nici conduita instituțională, nici că era pălăria prea mare și nici că obiectivul Guvernului din care făcea parte era campania de vaccinare. Dar chiar și acest tip de criză generează costuri și arată enorm de mult cinism amestecat cu imaturitate.

Totuși, criza reală e în sănătate, unde e nevoie de un bun manager. Exact ce nu a fost Voiculescu. Un bun manager gestionează crizele zilnice, dar are și capacitatea să așeze întreg sistemul pe termen mediu și lung. Dincolo de paturile de la IT, personalul specializat și campania de vaccinare, întreg sistemul este sufocat. Spitalele iau foc din cauza suprasolicitării, dar și din lipsa investițiilor. Și mai grav, în ultimul an am uitat de bolnavii care au alte afecțiuni în afară de COVID și care au nevoie de acces la servicii medicale. Dincolo de toate astea, e nevoie de mult curaj pentru depolitizarea pe care o anunță cam fiecare ministru care ajunge acolo. A promis-o și doamna Mihăilă. Nu cred că va avea timp de mari reforme. Ironic, pentru depolitizare e nevoie de voință politică“, a precizat Ioana Constantin pe Facebook.