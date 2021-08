Ioana Constantin: Cioloș are probleme serioase cu memoria politică

Într-o postare pe Facebook, Ioana Constantin a comentat recentele declarații ale lui Dacian Cioloș, președintele Renew Europe, care s-a arătat îngrijorat de lipsa reformelor în Coaliția de guvernare:

„Cioloș are probleme serioase cu memoria politică.

Zice: “nu simt apetit pentru reforme în Coaliție”. Lăsați, domnule Cioloș, că aveau Dâncu și PSD un apetit pentru reforme extraordinar în 2016, când ați guvernat împreună.

Zilele trecute dl Cioloș certa UDMR că nu vor două tururi de scrutin, ca și când în 2016 n-a scos chiar el, noaptea ca hoții, din programul de guvernare revenirea la două tururi de scrutin.

Eu zic că a devenit deja convenabil ping - pong-ul acesta între partidele din coaliție. Mereu e alt partid de vină și uite de asta:

- n-au eliminat pensiile speciale;

- n-am depolitizat nimic;

- n-am revenit la 2 tururi de scrutin.

Și dacă tot vorbim de reforme: când pleacă din funcție directorașul acela numit politic chiar de USRPLUS la CFR? Că domnul Barna e ocupat cu ideea se “transbordare a autocarelor cu elicopterul”.“, a scris Ioana Constantin pe Facebook.

Cioloș anunță că miniștrii USR-PLUS vor fi evaluați din toamnă

Miniștrii USR PLUS vor fi evaluați după Congresul care va avea loc în 2 octombrie, a anunțat, marți, co-președintele Dacian Cioloș. Acesta spune că sunt reforme care nu au avansat așa cum și-ar fi dorit, potrivit Mediafax. Nu doar miniștrii PNL sunt evaluați de colegii lor, ci și cei de la USR PLUS. Co-președintele Dacian Cioloș a spus că evaluarea se va face după Congres.



„E devreme să facem genul ăsta de evaluare, pe ministere, noi avem discuții, dacă nu săptămânal, o dată la două săptămâni cel puțin. Am discuții cu miniștrii apropo de cum evoluează lucrurile. Cu siguranță, în toamnă o să ne facem evaluarea (…) miniștrilor noștri și a modului în care evoluează echipa pe care noi am trimis-o în Guvern. Va fi după Congres pentru că acum, evident, e și perioada de vară. În septembrie vom începe cu campaniile interne și apoi Congresul”, a spus Dacian Cioloș, la Digi 24.

Evaluarea va depinde de rezultatul de la guvernare, mai spune Cioloș





Acesta a precizat că evaluarea va depinde de rezultatul de la guvernare și va trebui făcută și o evaluare în Coaliție a Guvernului ca atare, nu doar a unor miniștrii. „Din păcate, reformele nu au avansat așa cum noi ne-am fi dorit. Sunt mai multe pe care nu am avansat suficient”, a mai spus Cioloș.



Co-președintele USR PLUS a dat ca exemple unde reformele nu au avansat creșterea performanței în administrația publică, pensiile speciale care bat pasul pe loc, Secția Specială. Congresul USR PLUS va avea loc în 2 octombrie (citește mai mult AICI).

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Culisele scandalului gunoiului din Sectorul 1. Constantin (PMP), date șoc: Armand, LIVE de imagine, la miezul nopții