Cioloș anunță că miniștrii USR-PLUS vor fi evaluați din toamnă

Miniștrii USR PLUS vor fi evaluați după Congresul care va avea loc în 2 octombrie, a anunțat, marți, co-președintele Dacian Cioloș. Acesta spune că sunt reforme care nu au avansat așa cum și-ar fi dorit, potrivit Mediafax. Nu doar miniștrii PNL sunt evaluați de colegii lor, ci și cei de la USR PLUS. Co-președintele Dacian Cioloș a spus că evaluarea se va face după Congres.



„E devreme să facem genul ăsta de evaluare, pe ministere, noi avem discuții, dacă nu săptămânal, o dată la două săptămâni cel puțin. Am discuții cu miniștrii apropo de cum evoluează lucrurile. Cu siguranță, în toamnă o să ne facem evaluarea (…) miniștrilor noștri și a modului în care evoluează echipa pe care noi am trimis-o în Guvern. Va fi după Congres pentru că acum, evident, e și perioada de vară. În septembrie vom începe cu campaniile interne și apoi Congresul”, a spus Dacian Cioloș, la Digi 24.

Evaluarea va depinde de rezultatul de la guvernare, mai spune Cioloș





Acesta a precizat că evaluarea va depinde de rezultatul de la guvernare și va trebui făcută și o evaluare în Coaliție a Guvernului ca atare, nu doar a unor miniștrii. „Din păcate, reformele nu au avansat așa cum noi ne-am fi dorit. Sunt mai multe pe care nu am avansat suficient”, a mai spus Cioloș.



Co-președintele USR PLUS a dat ca exemple unde reformele nu au avansat creșterea performanței în administrația publică, pensiile speciale care bat pasul pe loc, Secția Specială. Congresul USR PLUS va avea loc în 2 octombrie.

Grupul Renew Europe vrea înființarea unui post de procuror ecologic în cadrul EPPO

Grupul Renew Europe, condus de Dacian Cioloş, propune înfiinţarea unui post de "procuror verde" în cadrul EPPO, condus de Laura Codruţa Kovesi, care să se ocupe de infracţiuni de mediu.

”Toate aceste infracţiuni nu doar distrug masiv biodiversitatea, dar de cele mai multe ori implică şi corupţie, spălare de bani şi acte de violenţă. Este timpul ca Uniunea Europeană să dea un exemplu şi să devină un lider real în combaterea criminalităţii ecologice”, se arată în solicitarea Renew Europe, care vrea extinderea mandatului Parchetului European (EPPO) pentru a acoperi inclusiv infracţiunile de mediu.