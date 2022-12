Intrăm în Schengen sau mai aşteptăm 5 ani? Chirieac: Am un optimism moderat, sigur, cu anumite condiţii

În momentul de faţă Austria este singura ţară care se mai opune aderării la Spaţiul Schengen a României. Analistul politic Bogdan Chirieac a avut o intervenţie la Antena 3 unde a comentat acest subiect.

"Dacă nu va fi un consens în favoarea României, se va amâna votul. Fiindcă dacă se votează şi România pică, atunci ne mai putem prezenta după cinci ani şi nimeni nu riscă acest interval de timp. Înţeleg că sunt probleme reale cu Bulgaria. Viaţa a făcut ca noi şi Bulgaria să fim luaţi la pachet, de altfel premierul Olandei s-a exprimat oficial că "în niciun caz Bulgaria, pentru că la frontieră cu 50 de euro treci orice".

Am înţeles că Austria a spus Croaţia "da", România şi Bulgaria "nu"... Absenţa unei politici externe a României de atâta amar de ani are consecinţe! Nu există dialog! Nu există dialog între guverne, între ministerele de Externe, nici între şefii de stat sau de guvern. Eu cred, totuşi, că Austria singură nu va bloca accesul României în spaţiul Schengen. Eu am fost pesimist, acum am un optimism moderat în privinţa aderării României, sigur, cu anumite condiţii, poate chiar un fel de MCV pentru Schengen, pentru România", a spus Bogdan Chirieac

Austria susține Croația, dar se opune aderării României și Bulgariei

Cancelarul austriac Karl Nehammer a dat asigurări săptămâna trecută, în timpul unei vizite oficiale în Croaţia, că va susţine aderarea acestei ţări la spaţiul Schengen, însă s-ar putea opune prin veto la aderarea României şi Bulgariei, întrucât acestea nu fac suficiente eforturi pentru a opri migranţii ilegali, potrivit declaraţiilor sale consemnate de agenţiile de presă HINA şi EFE.



Croaţia şi-a îndeplinit angajamentele corect. "Vom sprijini intrarea Croaţiei în Schengen, dar vom fi foarte critici faţă de eforturile Bulgariei şi României", a spus Nehammer la o conferinţă de presă la Zagreb.



El a reafirmat că, dintre cei aproximativ 100.000 de migranţi ilegali care au intrat anul acesta în Austria, circa 75.000 nu au fost înregistraţi în niciuna dintre ţările UE prin care au trecut înainte de a ajunge pe teritoriul austriac.

Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România susține că a discutat cu membrii Camerei de Comerț din Austria care s-au arătat șocați de blocarea țării noastre spre aderarea la spațiul Schengen, ținând cont de investițiile austriece din România. "Nu înțeleg care este logica leadershipului politic din Austria pentru o decizie care ar bloca accesul României în Schengen, Austria fiind al doilea sau al treilea investitor în economia României. Am fost acum două săptămâni la Viena cu niște concepte pe care le dezvoltăm de atragere de investiții în România și am luat niște modele de acolo. Colegii noștri de la Camera de Comerț din Austria nu înțelegeau nici ei, erau absolut șocați de mesajele publice care anunțau că Viena nu e de acord cu intrarea României în Schengen. Uitându-ne așa pe statistici, România era ca destinație de investiții în top 10 pentru Austria. Inclusiv firmele austriece care lucrează în România sunt afectate în acest moment. Colegii din Austria ne-au spus că pentru fiecare transport de marfă e un cost suplimentar de 200 de euro," a spus Jianu la Antena 3, la emisiunea "Income".

