Inteligența artificială desființează 14.000 de locuri de muncă la Amazon

Decizia face parte dintr-un amplu proces de restructurare asociat investițiilor accelerate în inteligența artificială (AI), potrivit declarațiilor oficiale publicate de companie.

„Reducerile pe care le anunțăm astăzi fac parte din eforturile noastre continue de a deveni și mai puternici prin reducerea birocrației, eliminarea straturilor și realocarea resurselor”, a explicat Beth Galetti, vicepreședinte pentru resurse umane și tehnologie, într-un comunicat oficial, conform Fashion United.

Anunțul vine cu doar două zile înainte de publicarea rezultatelor financiare trimestriale ale companiei și confirmă informațiile apărute luni în presa americană, potrivit cărora Amazon pregătea o măsură de amploare, estimată inițial la până la 30.000 de posturi afectate pe termen mediu.

Funcțiile de birou, cele mai vizate

Potrivit surselor interne citate de publicațiile americane, concedierile vizează în special funcțiile de suport și strategice, precum cele din departamentele de resurse umane, publicitate și management.

Forța de muncă din depozite, care reprezintă majoritatea celor peste 1,5 milioane de angajați ai Amazon la nivel global, nu va fi afectată deocamdată, a precizat Galetti.

Aceasta a subliniat că reducerile vor fi urmate de noi angajări în domenii strategice, inclusiv în diviziile dedicate dezvoltării inteligenței artificiale. „Este un pas necesar pentru a crește responsabilitatea, a îmbunătăți eficiența și a ne pregăti pentru noile tehnologii”, a adăugat ea.

AI - noua prioritate a gigantului american

Directorul general Andy Jassy a indicat încă din iunie că integrarea inteligenței artificiale generative va schimba profund structura internă a companiei. „În următorii câțiva ani, AI va reduce semnificativ numărul de angajați din birouri”, declara el la acea vreme.

Beth Galetti a mers mai departe, descriind această tehnologie drept „cea mai transformatoare inovație de la apariția internetului”. „Lumea se schimbă rapid, iar AI permite companiilor să inoveze mai repede ca oricând”, a subliniat ea.

O tranziție dureroasă către eficiență

Amazon, care dispune de aproximativ 350.000 de posturi de birou, a inițiat în ultimii doi ani mai multe valuri de concedieri, încercând să reducă costurile într-un context economic incert și să redirecționeze resursele către proiecte bazate pe AI, cloud și automatizare.

Deși gigantul american susține că transformarea va crea noi oportunități pe termen lung, impactul social al acestei tranziții tehnologice ridică tot mai multe întrebări în rândul angajaților și analiștilor din industrie.

„Inteligența artificială ne ajută să fim mai eficienți, dar vine la pachet cu decizii dificile pentru oameni”, a concluzionat Galetti.

Amazon se alătură astfel altor mari companii de tehnologie, precum Google, Meta sau Microsoft, care au redus zeci de mii de posturi în ultimul an, în același efort de a adapta structurile de lucru la era inteligenței artificiale.