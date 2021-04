În cadrul unui interviu exclusiv pentru DC News, Christian Ciocan a vorbit despre recentele incidente dintre cetățeni și angajații din Poliția Română:

„Au existat mai multe incidente care au fost prezentate în spațiul public, iar noi, ca Federație, suntem primii care nu tolerăm nicio abatere de la comportamentul prevăzut al polițiștilor, însă numai instanțele de judecată se pot pronunța cu privire la o eventuală abatere, la o nevinovăție, cu privire la toate elementele care au condus la săvârșirea respectivei fapte, dacă fapta este așa cum a fost prezentată.

Din păcate, până la rămânerea definitivă și irevocabilă a unei hotărâri judecătorești, adică până după epuizarea tuturor căilor de atac, prin unele intervenții din spațiul public se încalcă prezumția de nevinovăție la nivelul de conștiință colectivă. Orice om are dreptul la prezumția de nevinovăție. Fel și fel de non-specialiști își expun puncte de vedere care nu au niciun fel de legătură cu munca de Poliție sau cu vreo activitate a instanțelor de judecată. Asta înseamnă că se alterează însuși conceptul de justiție. Noi nu ne ante pronunțăm și eu am spus, chiar astăzi, că până nu există o hotărâre a instanței nu se pot trage concluzii. Dimpotrivă, se riscă să se inducă anumite opinii care pot pune presiune pe instanțele de judecată“, a punctat Christian Ciocan.

„Poliția nu mai are nimic în comun cu defuncta Miliție“

„Poliția nu atacă. Conceptul de poliție e acela de a fi în slujba cetățeanului. În general, Poliția are menirea de a garanta respectarea drepturilor omului într-un stat ca România. Totodată, cetățeanul nu trebuie să mai fie doar un beneficiar pasiv al serviciilor oferite de Poliție, ci să fie un partener de dialog. Nu poți să escaladezi limbajul față de haina statului și să vorbești agresiv, deoarece aceste lucruri pot fi judecate de instanță așa cum se produc. Nevoia de civilizație este de ambele părți, dialogul reprezintă o formulă, nu violența.

Solicităm cetățenilor să nu tolereze abateri, iar dacă instituțiile nu fac lumină, cetățenii pot, la rândul lor, să informeze și alte instituții ale statului, deoarece nu avem opțiune. Poliția se apără pentru a garanta chiar și atacatorilor respectarea drepturilor, iar cetățenii trebuie să manifeste un limbaj pozitiv față de polițiști, la fel cum și ei trebuie să manifeste față de cetățeni. Poliția nu mai are nimic în comun cu defuncta Miliție, nu toți polițiștii pot fi anatemizați că s-au pensionat la o anumită vârstă, deoarece sunt oameni care muncesc și sunt băgați în același malaxor cu cei pensionați fără a li se cunoaște motivele. E nevoie de decență și eleganță în tot socialul din România. Polițiștii sunt doar niște slujbași ai statului.

Polițistul are drepturi, dar are și obligații, nu primește pensie specială și nu este doar omul pe care îl vedem la televizor când unii dintre polițiști pot să escaladeze într-o anumită zonă care nu caracterizează activitatea de Poliție. Ei trebuie să-și respecte doar fișa postului. Cetățeanul e suveran, nu polițistul, el îi solicită acestuia să aplice legea. Nu sunt permise derapaje cum am văzut la televizor, cu polițiști care și-au permis acte de violență față de unii cetățeni. Totuși, în acele cazuri, doar instanța se poate pronunța“, a conchis comisarul șef Christian Ciocan.