Începe o nouă eră - Campionatul mondial FIM Enel MotoE™ 2023 prezentat în Vallelunga

Francesco Starace, CEO și director general Enel, Claudio Domenicali, CEO Ducati Motor, și Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports, au urcat pe scenă pentru a ura bun venit tuturor în această nouă eră a competiției. A urmat o prezentare din partea Elisabettei Ripa, CEO Enel X Way - partenerul oficial de Smart Charging al Campionatului Mondial FIM Enel MotoE™. Pe scenă a urcat, de asemenea, Philippe Jacquin, Senior VP pentru dezvoltarea pneurilor Michelin, furnizorul oficial și unic de pneuri pentru MotoE™.

Francesco Starace, CEO al Enel: "Suntem mândri să fim din nou parteneri ai Campionatului Mondial FIM Enel MotoE™ și să avem alături de noi în această aventură o altă companie italiană de excelență precum Ducati. Lumea sporturilor cu motor oferă cadrul ideal pentru integrarea și testarea tehnologiilor de încărcare de ultimă generație care pot fi apoi aplicate în mobilitatea de zi cu zi, sprijinind electrificarea transporturilor, care este esențială pentru asigurarea tranziției energetice."

Claudio Domenicali, CEO Ducati: "Decizia de a participa la Campionatul Mondial MotoE în calitate de furnizor unic al motocicletelor este o piatră de temelie a strategiei Ducati. De fapt, electrificarea, împreună cu introducerea combustibililor cu emisii neutre de carbon pentru motoarele cu combustie internă (e-fuel), va fi necesară pentru a reduce amprenta de carbon a Ducati și pentru a ne permite să ne atingem obiectivele de sustenabilitate pe termen lung. Cu toate acestea, orice Ducati adevărat este, mai presus de orice, emoție, așa că este foarte important să gestionăm foarte atent această tranziție, având grijă să menținem caracterul sportiv și caracteristicile "fun-to-ride" ale fiecărei motociclete Borgo Panigale. Cu V21L am vrut să provocăm limitele industriei, urmărind să creăm cea mai performantă motocicletă electrică realizată vreodată pentru circuit. Mai presus de toate, am vrut să dezvoltăm expertiza internă a companiei pentru a fi pregătiți atunci când tehnologia bateriilor, în special greutatea, va face posibilă crearea unei motociclete electrice de stradă cu toate caracteristicile care disting o Ducati. Având 18 piloți cu nevoi și stiluri de pilotaj diferite pe circuit în același timp reprezintă o mare oportunitate pentru Ducati de a studia ceea ce ar putea deveni caracterul unui viitor Ducati electric. Primele teste de la Jerez au decurs foarte bine. În ciuda vremii nefavorabile, feedback-ul din partea piloților și a echipelor a fost foarte bun, cu un nou record neoficial al circuitului. Ducati nu a construit niciodată un număr atât de mare de prototipuri, iar acest lucru reprezintă și el o provocare în cadrul unei provocări pentru noi."

Elisabetta Ripa, CEO al Enel X Way: "În calitate de partener oficial Smart Charging al Campionatului Mondial FIM Enel MotoE™al Enel X Way își va folosi experiența pentru a oferi campionatului o soluție de încărcare sustenabilă. Vom furniza două sisteme de încărcare integrate într-o micro-rețea complet sustenabilă care include, de asemenea, un set de sisteme de stocare a bateriilor și panouri solare. Această soluție, dezvoltată special pentru campionat, ne oferă ocazia de a demonstra că, prin inovare, precum și prin activități de cercetare și dezvoltare, putem asigura cea mai înaltă performanță pentru mobilitatea electrică."

Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna: "Încă de la început, când am inițiat discuțiile cu Enel, obiectivul nostru la Dorna și în motorsport a fost acela de a fi alături de orice fel de tehnologie nouă, așa că atunci când electricitatea a început să devină importantă pentru mobilitate, ne-am gândit că este important și pentru noi. Orice fel de îmbunătățire în ultimii 100 de ani a venit din competiție - asta înseamnă motociclete, mașini, totul. Mai întâi se intră în competiție și astfel se fac îmbunătățiri. În urmă cu patru ani, am procedat la fel. Am împărtășit aceste idei cu Enel și, la vremea respectivă, cu Energica, producătorul anterior căruia îi mulțumim pentru acești patru ani, iar scopul a fost să le dezvoltăm împreună cu cele mai bune echipe din MotoGP, pe cea mai bună scenă precum MotoGP, cu aceeași televiziune - să oferim o nouă tehnologie de cea mai înaltă clasă. Și suntem foarte fericiți, cursele sunt din ce în ce mai bune, iar noul demers cu Ducati este la un alt nivel. Va fi și mai bine. Anul acesta, competiția se transformă în Campionatul Mondial FIM Enel MotoE™... urmăm calea cea bună și este important să oferim instrumentele necesare pentru ca industria să dezvolte noi tehnologii. Ca tot ceea ce facem în MotoGP, obiectivul este să fim mai buni în fiecare zi. În fiecare an, știm că aurmătorul trebuie să fie și mai bun. Să încercăm să ne perfecționăm împreună. Nu este vorba doar de motociclete, aici este vorba și de munca depusă de Enel, de tehnologie, transportul încărcătoarelor și a infrastructurii în întreaga lume... am început la Jerez acum patru ani și prima experiență a fost o provocare! Împreună, am lucrat pentru a ne perfecționa și cred că astăzi Campionatul Mondial FIM Enel MotoE™ este foarte diferit. Știm mult mai multe decât acum patru ani și cred că peste alți patru ani vom spune același lucru."

Totuși, nicio lansare nu ar fi completă fără a vedea mașina pe circuit, iar noul Ducati V21L a făcut o cursă de prezentare pe circuitul clasic italian cu ajutorul experimentatului pilot Alex De Angelis. Scena de prezentare perfectă pentru noua eră, acum nu mai rămâne decât să concureze și să încoroneze primul campion mondial MotoE™ din istorie!

