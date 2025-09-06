Incendiu violent la o hală din Galați. Sute de metri pătrați afectați

Un incendiu a izbucnit la o fabrică de peleți din localitatea Șendreni, a informat, sâmbătă, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Galați.

Flăcările au cuprins o hală de producție și depozitare

Este vorba despre o hală de producție și depozitare peleți. Pereții clădirii sunt din beton, cu acoperiș de tablă, suprafața fiind de aproximativ 500 mp.

În interior sunt depozitați peleți și câteva butoaie cu uleiuri.

ISU Galați a precizat că se intervine cu patru autospeciale de la detașamentul de pompieri Galați, o autospecială de gardă la intervenție din Pechea, un echipaj SMURD și o echipă de la Serviciul voluntar Șendreni.

Pompierii lucrează la localizarea incendiului, potrivit Agerpres.

