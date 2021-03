Incendiu uriaș la o rafinărie de petrol. Sute de persoane au fost evacuate. VIDEO

Un incendiu de proporții a izbucnit, luni, la rafinăria de petrol din Balongan, operată de compania de stat din Indonezia, PT Pertamina, informează Reuters. Autoritățile au evacuat peste 950 de oameni, iar cinci persoane au suferit răni grave.

An explosion has hit the Balongan oil refinery in Indonesia's Indramayu region, local media say, as videos uploaded online show an enormous fire that users say is from the blast pic.twitter.com/gnB4kwQ5dd