Incendiu puternic la Tomorrowland. Scena principală a luat foc chiar înainte de deschiderea festivalului de muzică din Belgia

Un incendiu puternic a izbucnit pe scena principală a festivalului de muzică electronică Tomorrowland, în Boom, Belgia, cu doar câteva zile înainte de debutul ediției din acest an. Imagini dramatice surprind momentul în care structura scenei a fost cuprinsă de flăcări, urmată de o explozie puternică și o coloană densă de fum care s-a ridicat deasupra locației.

Potrivit autorităților belgiene, incidentul a avut loc în cursul zilei de marți, în timp ce aproximativ 1.000 de membri ai echipei tehnice lucrau la finalizarea decorurilor impresionante care caracterizează Tomorrowland. În prezent, nu a fost confirmat numărul victimelor sau al răniților.

Serviciile de pompieri au fost mobilizate rapid, iar zona a fost izolată. Martorii povestesc că au auzit zgomote puternice, asemănătoare unor focuri de artificii, chiar înainte ca flăcările să izbucnească. Deși cauza exactă a incendiului rămâne necunoscută, primele ipoteze iau în calcul o posibilă defecțiune tehnică sau o explozie accidentală provocată de materiale pirotehnice.

Autoritățile locale au emis o alertă către rezidenții din Boom și localitățile învecinate, cerându-le să închidă ferestrele și ușile până la stingerea incendiului, din cauza fumului dens și toxic.

The main stage at Tomorrowland music festival caught on fire pic.twitter.com/taMtT9Xrpn