Incendiu într-un apartament din Târgu Jiu. 7 persoane evacuate

Şapte persoane au fost evacuate de pompieri, marţi seara, în urma unui incendiu izbucnit la un apartament din municipiul Târgu Jiu, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Gorj citat de Agerpres.



Incendiul s-a manifestat cu degajări mari de fum, o parte dintre locatari reuşind să se autoevacueze, însă în cazul celor aflaţi la etajele superioare a fost nevoie de intervenţia pompierilor.



La faţa locului au intervenit patru echipaje de pompieri.



"Am fost solicitaţi să intervenim pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă generată de un incendiu izbucnit la un apartament aflat la etajul 3 al unui imobil de pe strada Minerilor din municipiul Târgu Jiu. La faţa locului s-au deplasat patru echipaje de pompieri cu două autospeciale de stins incendii cu apă şi spumă, o autoscară şi o ambulanţă SMURD. La sosirea echipajelor de intervenţie la faţa locului, incendiul se manifesta cu degajări mari de fum, iar locatarii de la etajele inferioare ale blocului se autoevacuaseră, însă pentru locatarii de la etajele 3 şi 4 a fost nevoie de intervenţia colegilor noştri, care au evacuat şapte persoane", au informat reprezentanţii ISU Gorj.