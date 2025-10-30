Incendiu în Sectorul 2. Au fost alertate 9 autospeciale de stingere cu apă și spumă

Este incediu în Sectorul 2.
Update:
„Se lucreaza pentru localizare. Au fost evacuate 6 persoane. Echipajul SMURD acorda primul ajutor unui barbat care prezinta arsuri la nivelul feței”, a transmis ISU.
----
Știrea inițială:
„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o casa, pe Intrarea Mieilor, sectorul 2, București.
Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la o casa regim P+Etaj+pod, cu posibilitati de propagare la o cladire invecinata.
Au fost alertate 9 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare şi 2 echipaje SMURD.
Până în momentul de față nu sunt informații legate de victime”, a transmis ISU.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News