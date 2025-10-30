€ 5.0829
|
$ 4.3643
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 09:10 30 Oct 2025 | Data publicării: 08:58 30 Oct 2025

Incendiu în Sectorul 2. Au fost alertate 9 autospeciale de stingere cu apă și spumă
Autor: Anca Murgoci

incendiu sectorul 2 ISU
 

Este incediu în Sectorul 2.

Update:

„Se lucreaza pentru localizare. Au fost evacuate 6 persoane. Echipajul SMURD acorda primul ajutor unui barbat care prezinta arsuri la nivelul feței”, a transmis ISU.

----

Știrea inițială:

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o casa, pe Intrarea Mieilor, sectorul 2, București.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la o casa regim P+Etaj+pod, cu posibilitati de propagare la o cladire invecinata.

Au fost alertate 9 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare şi 2 echipaje SMURD.

Până în momentul de față nu sunt informații legate de victime”, a transmis ISU.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

incendiu sectorul 2
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni”, reținuți pentru ucidere din culpă și fals în acte oficiale
Publicat acum 10 minute
Geoană explică de ce reducerea prezenței SUA în România nu e o surpriză. Apel către clasa politică de la București
Publicat acum 26 minute
Microbuze electrice produse la Câmpina, prezentate la Bruxelles. România urcă pe harta mobilității verzi
Publicat acum 33 minute
Viktor Orban, întâlnire cu Donald Trump. Noi detalii despre reuniunea cu Putin de la Budapesta
Publicat acum 37 minute
Nicușor Dan: „Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Oct 2025
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 28 Oct 2025
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 28 Oct 2025
Mesajul lui Adrian Năstase, după ce nu a fost invitat la inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului
Publicat pe 28 Oct 2025
Noi detalii despre Ștefania Manolescu (Szabo): Managerul spitalului, precizări despre condițiile de muncă și ultimul consult
Publicat pe 28 Oct 2025
Ultimele clipe cu medicul Ștefania Manolescu (Szabo) în viață - video în articol
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close