Data publicării: 15:13 30 Sep 2025

Incendiu în incinta Şantierului Naval Constanţa. Intervin mai multe autospeciale de stingere
Autor: Elena Aurel

pompieri_30123200 Inquam Photos/ George Călin
 

Mai multe autospeciale ale pompierilor au fost mobilizate pentru stingerea unui incendiu izbucnit, marţi, la o navă aflată la reparaţii în Şantierul Naval Constanţa, potrivit Agerpres. 

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea" al judeţului Constanţa, nu sunt înregistrate victime.

"Fum gros în incinta Şantierului Naval Constanţa. Intervin Detaşamentul Port cu două autospeciale de stingere incendii cu apă şi spumă şi un echipaj SMURD B2, Detaşamentul Palas cu o autospecială de stingere şi o autoplatformă, precum şi Detaşamentul Fripis cu o autospecială de stingere incendii cu apă şi spumă", a informat ISU.

Conform sursei citate, incendiul este la puntea superioară a unei nave aflate în reparaţii, pe doc uscat.

"Sala maşinii este inundată cu fum, a fost afectată de explozie caldarina navei", au mai spus reprezentanţii ISU, menţionând că incendiul a fost localizat. 

