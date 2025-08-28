Data actualizării: | Data publicării:

BREAKING NEWS  Incendiu în Chiajna. A fost emis RO ALERT

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Stiri

Incendiu în Chiajna!

Un incendiu de vegetație uscată cu degajări masive de fum afectează în aceste momente zona Chiajna, județul Ilfov. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj de tip RO-ALERT - Alertă Extremă, prin care îi îndeamnă pe cetățeni să circule cu prudență și să respecte recomandările autorităților.

2. -imagine fara descriere- (incendiu-3_78534700.jpg)

Mesajul avertizează asupra vizibilității reduse și a riscurilor generate de fumul dens. Locuitorii sunt sfătuiți să consulte informațiile oficiale disponibile pe platforma fiipregatit.ro și să urmeze instrucțiunile transmise de ISU București-Ilfov (ISUBIF).

3. -imagine fara descriere- (incendiu-1_02513000.jpg)

Autoritățile intervin pentru localizarea și stingerea incendiului.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu de vegetație produs pe str. Piscul Crăsani. Sunt degajări mari de fum, a fost emis un mesaj pentru informarea și avertizarea populației prin sistemul Ro-Alert. Incendiul se extinde cu rapiditate din cauza suprafețelor mari de vegetație uscată”, a transmis ISU.

UPDATE: „Sunt mai multe focare unde s-a manifestat incendiul, in acest moment este localizat. Suprafata estimata este de aprox 13 hectare, actioneaza 10 autospeciale de stingere”, a transmis ISU.

4. incendiu... (unknown_97763600.jpg)

