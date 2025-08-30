Incendiu în apropierea „palatului lui Putin“ de la Marea Neagră

Pompierii ruşi continuau să lupte sâmbătă împotriva unui incendiu provocat de fragmente de dronă ucraineană mai devreme în cursul săptămânii, în apropiere de "palatul" care ar fi proprietatea preşedintelui rus Vladimir Putin pe malul Mării Negre, relatează AFP și Agerpres.



Autorităţile din regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei, au anunţat joi căderea unei drone care a provocat un incendiu într-o "zonă forestieră" din apropierea oraşului Ghelendjik.



În această zonă se află o reşedinţă luxoasă supranumită "palatul lui Putin", cu care preşedintele rus neagă orice legătură.



Ministerul Situaţiilor de Urgenţă a afirmat sâmbătă că peste 400 de pompieri continuau să facă eforturi pentru stingerea incendiului din apropiere de Ghelendjik.



În înregistrări video publicate vineri de minister se poate vedea cum flăcările au cuprins arbori, solul este acoperit de cenuşă, iar un elicopter transportă apă în regiune.



Nimic nu indică pentru moment că incendiul ameninţă direct "palatul lui Putin", pe care autorităţile ruse nu l-au menţionat deloc în diverselor lor comunicate.



Opozantul rus Aleksei Navalnîi, decedat între timp în circumstanţe încă neclare, a publicat în 2021 o anchetă în care îl acuza pe Vladimir Putin că este proprietarul acestui imens domeniu situat într-o zonă turistică pe ţărmul Mării Negre.



Acest ansamblu fastuos, finanţat prin corupţie, ar avea între altele, o plantaţie de viţă de vie, un teren de hochei pe gheaţă sau chiar un cazino, potrivit acestei anchete.



Vladimir Putin a negat mereu că ar fi proprietarul acestui domeniu.



Ucraina, care luptă din 2022 împotriva invaziei ruse pe teritoriul său, se apără lovind Rusia cu drone.



Aceste atacuri au modificat obiceiurile lui Vladimir Putin, potrivit site-ului rusesc de investigaţii online Proekt.



Temându-se pentru siguranţa sa, Putin ar fi încetat de exemplu să meargă la vila sa de la Soci, care se află în raza de acţiune a dronelor, a relatat această media, citând o sursă sub protecţia anonimatului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News