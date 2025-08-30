Data publicării:

Incendiu în apropierea „palatului lui Putin“ de la Marea Neagră

Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Un incendiu a fost provocat de o dronă ucraineană în apropiere de „palatului lui Putin“ de la Marea Neagră.

Pompierii ruşi continuau să lupte sâmbătă împotriva unui incendiu provocat de fragmente de dronă ucraineană mai devreme în cursul săptămânii, în apropiere de "palatul" care ar fi proprietatea preşedintelui rus Vladimir Putin pe malul Mării Negre, relatează AFP și Agerpres.

Autorităţile din regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei, au anunţat joi căderea unei drone care a provocat un incendiu într-o "zonă forestieră" din apropierea oraşului Ghelendjik.

În această zonă se află o reşedinţă luxoasă supranumită "palatul lui Putin", cu care preşedintele rus neagă orice legătură.

Ministerul Situaţiilor de Urgenţă a afirmat sâmbătă că peste 400 de pompieri continuau să facă eforturi pentru stingerea incendiului din apropiere de Ghelendjik.

În înregistrări video publicate vineri de minister se poate vedea cum flăcările au cuprins arbori, solul este acoperit de cenuşă, iar un elicopter transportă apă în regiune.

Nimic nu indică pentru moment că incendiul ameninţă direct "palatul lui Putin", pe care autorităţile ruse nu l-au menţionat deloc în diverselor lor comunicate.

Opozantul rus Aleksei Navalnîi, decedat între timp în circumstanţe încă neclare, a publicat în 2021 o anchetă în care îl acuza pe Vladimir Putin că este proprietarul acestui imens domeniu situat într-o zonă turistică pe ţărmul Mării Negre.

Acest ansamblu fastuos, finanţat prin corupţie, ar avea între altele, o plantaţie de viţă de vie, un teren de hochei pe gheaţă sau chiar un cazino, potrivit acestei anchete.

Vladimir Putin a negat mereu că ar fi proprietarul acestui domeniu.

Ucraina, care luptă din 2022 împotriva invaziei ruse pe teritoriul său, se apără lovind Rusia cu drone.

Aceste atacuri au modificat obiceiurile lui Vladimir Putin, potrivit site-ului rusesc de investigaţii online Proekt.

Temându-se pentru siguranţa sa, Putin ar fi încetat de exemplu să meargă la vila sa de la Soci, care se află în raza de acţiune a dronelor, a relatat această media, citând o sursă sub protecţia anonimatului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Israelul însăsprește asediul în Gaza. Crucea Roșie avertizează că e imposibilă o evacuare a ultimului bastion al grupării teroriste Hamas
30 aug 2025, 16:14
Planul lui Trump de expulzare în masă a migranților, blocat de o instanță federală
30 aug 2025, 16:22
Incendiu în apropierea „palatului lui Putin“ de la Marea Neagră
30 aug 2025, 15:37
Zelenski vrea „măsuri reale“ contra Rusiei
30 aug 2025, 15:16
Tzancă Uraganu, declarații scandaloase. Manelistul lovește, iar România tace
30 aug 2025, 15:36
Ce le promite Kim Jong Un familiilor „martirilor” care au murit luptând pentru Rusia
30 aug 2025, 14:35
ParintiSiPitici.ro
„Toți părinții să-și ia copiii și să se uite la acest film de pe Netflix înainte să înceapă școlile și grădinițele!” De ce spun specialiștii că e cea mai bună lecție în lupta cu bullyingul
29 aug 2025, 12:57
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, împușcat mortal în Liov
30 aug 2025, 13:55
Cum să faci bubble tea acasă. La ce trebuie să fii atent
30 aug 2025, 15:30
Putin se pregătește de o nouă vizită de forță. Kremlinul spune că e „fără precedent“
30 aug 2025, 13:28
Câți bani pierde România după scutirea multinaționalelor. Povara fiscală, pe umerii populației și IMM-urilor
30 aug 2025, 13:10
Rusia nu își va recupera activele înghețate fără a plăti reparații, susține Kaja Kallas
30 aug 2025, 13:11
A murit Sorin Lazăr (PSD). Era directorul Registrului Comerțului Buzău
30 aug 2025, 13:27
Cod galben de instabilitate atmosferică în zece judeţe
30 aug 2025, 12:28
Karol Nawrocki a pus mâna pe telefon și a sunat-o pe Maia Sandu. Ce au discutat cei doi președinți
30 aug 2025, 12:18
SUA îl împiedică pe liderul palestinian să participe la reuniunea ONU, în timp ce aliații promit recunoașterea statului
30 aug 2025, 12:42
A fost vara anului 2025 una a recordurilor? De ce acest anotimp devine din ce în ce mai sufocant
30 aug 2025, 14:18
Avionul lui Jurgis Kairys s-a prăbușit. Cum a fost salvat, după multe ore, într-un mod uimitor / video
30 aug 2025, 11:32
BIAS 2025: E numit „pilotul piloților”: Cine este Jurgis Kairys, starul show-urilor aeriene / video
30 aug 2025, 11:14
Ai concediu în perioada următoare? Vremea în septembrie 2025. Risc de furtuni și inundații / video
30 aug 2025, 11:52
Decizie a Poliției pentru bărbatul din Otopeni suspectat că şi-ar fi ucis copilul de 2 ani
30 aug 2025, 10:41
Cum se pun șoferii români în pericol. Titi Aur explică ce a văzut pe drumurile patriei / video
30 aug 2025, 14:50
Ședința Birourilor permanente reunite pentru stabilirea calendarului privind angajarea răspunderii Guvernului
30 aug 2025, 09:59
Calendar Creștin Ortodox 30 august 2025 - Cui trebuie să-i spui „La mulți ani!". E sărbătoare
30 aug 2025, 09:55
Rusia a lansat peste 500 de drone și 40 de rachete în Ucraina. Update: Reacția lui Zelenski / foto în articol
30 aug 2025, 09:44
SUA au dat liber la vânzarea de sisteme Patriot, care vor ajunge în Ucraina
30 aug 2025, 09:25
Escrocheria „pisicii”, o înșelătorie care îi costă bani grei pe șoferi
30 aug 2025, 08:39
ANAT: România expune turiștii la riscuri prin transpunerea greșită a Directivei Europene
30 aug 2025, 08:19
Imaginile nopții de la Amara, unde o pungă de gaz a fost străpunsă. Ce se întâmplă cu incendiul / video
30 aug 2025, 08:23
Înfrângere juridică majoră pentru Donald Trump
30 aug 2025, 08:04
Horoscop 30 august 2025. O zodie va fi sufletul petrecerii
30 aug 2025, 07:57
BANCUL ZILEI: Ce înseamnă să deții o haină de blană
30 aug 2025, 07:49
Wow! Cum arată soția lui Dan Tanasă. Raluca rupe la competițiile de mușchi / foto
29 aug 2025, 23:36
Bărbat de 53 de ani, atacat de urs în Vâlcea. A fost dus de urgență la spital
29 aug 2025, 23:13
Incendiul de la „Dragonul Roșu”, lichidat după patru zile. Fumul a sufocat sudul Capitalei
29 aug 2025, 23:15
Merz e „îngrijorat“ de situaţia politică din Franţa
29 aug 2025, 22:47
Câte haine poți pune, de fapt, în mașina de spălat fără să o strici
29 aug 2025, 22:55
Guvernul schimbă regulile de impozitare pentru multinaționale
29 aug 2025, 22:27
Mai puține locuri la masa companiilor de stat. Indemnizațiile, tăiate
29 aug 2025, 22:16
CFR SA amână suspendarea trenurilor CFR Călători și Transferoviar, după plata parțială a datoriilor
29 aug 2025, 21:29
Avertismentul unui expert: Nu mai puneți aceste fructe și legume în frigider!
29 aug 2025, 21:15
Sorin Grindeanu: PSD rămâne consecvent valorilor social-democrate și angajamentelor pro-europene
29 aug 2025, 20:10
Bolojan: Vârsta de pensionare pentru magistrați va crește treptat la 65 de ani, iar pensia va fi de 70% din salariu
29 aug 2025, 19:53
Controversă în Parlament: 6 legi asumate de Guvern, dar câte moțiuni se pot depune?
29 aug 2025, 20:19
Un proiect din pachetul 2, scos. Bolojan a plecat când a fost întrebat despre subiect. Dogioiu, răspuns / video
29 aug 2025, 19:16
Pachet 2 măsuri. Grindeanu: Nu suntem de acord cu o astfel de măsură
29 aug 2025, 18:58
Gazele naturale, sub lupa UE: Importatorii ar putea fi nevoiți să probeze originea lor
29 aug 2025, 19:00
Incendiu la punga de gaz din Amara, Ialomița / Update: Crater de 50 de metri și oameni evacuați / video
29 aug 2025, 18:51
Noi începuturi și limite după divorț. O discuție sinceră despre durere, vindecare și curajul de a merge mai departe / video
29 aug 2025, 18:33
BIAS 2025. Fascinație și riscuri: Lecțiile dure lăsate de cele mai sângeroase airshow-uri
29 aug 2025, 18:20
Karol Nawrocki pune Polonia pe harta mondială a dezvoltării tehnologice
29 aug 2025, 18:06
Macron, anunț privind demisia din funcția de președinte al Franței
29 aug 2025, 17:48
Cele mai noi știri
acum 15 minute
Planul lui Trump de expulzare în masă a migranților, blocat de o instanță federală
acum 23 de minute
Israelul însăsprește asediul în Gaza. Crucea Roșie avertizează că e imposibilă o evacuare a ultimului bastion al grupării teroriste Hamas
acum 59 de minute
Incendiu în apropierea „palatului lui Putin“ de la Marea Neagră
acum 1 ora 1 minute
Tzancă Uraganu, declarații scandaloase. Manelistul lovește, iar România tace
acum 1 ora 6 minute
Cum să faci bubble tea acasă. La ce trebuie să fii atent
acum 1 ora 20 minute
Zelenski vrea „măsuri reale“ contra Rusiei
acum 1 ora 47 minute
Cum se pun șoferii români în pericol. Titi Aur explică ce a văzut pe drumurile patriei / video
acum 2 ore 1 minute
Ce le promite Kim Jong Un familiilor „martirilor” care au murit luptând pentru Rusia
Cele mai citite știri
pe 29 August 2025
Macron, anunț privind demisia din funcția de președinte al Franței
pe 29 August 2025
Numărul urșilor crește semnificativ în zonele de câmpie
pe 29 August 2025
Un proiect din pachetul 2, scos. Bolojan a plecat când a fost întrebat despre subiect. Dogioiu, răspuns / video
pe 29 August 2025
Mulți îl au deja, dar puțini știu că aduce bani. Vezi dacă și tu ai acest dispozitiv în casă
pe 29 August 2025
Pachet 2 măsuri. Grindeanu: Nu suntem de acord cu o astfel de măsură
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel